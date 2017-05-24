В Премьер-лиге установили рекорд по молодым футболистам

Чем ближе к финишу чемпионата Украины, тем больше клубов позволяют себе проверить в деле молодых футболистов, которые могут стать частью основной обоймы уже в новом сезоне. Если турнирные задачи уже решены, давление отсутствует, можно и поэкспериментировать. Как это делает, например, Роман Монарев, главный тренер «Звезды».

В матче с «Волынью», которая весь сезон играет фактически одной молодежью, «Звезда» тоже выставила группу молодых талантов. Некоторые весной уже закрепились в основе (Алексей Збунь, Кирилл Дрышлюк), некоторые получили шанс сейчас. Дебютировал 20-летний Максим Прядун, впервые в стартовом составе вышел 19-летний Александр Маткобожик, второй матч в УПЛ провел 20-летний вратарь Роман Лепка (и второй — без пропущенных мячей).

Напомним, что Лепка — воспитанник симферопольского УОР, который с апреля 2014 года заявлен за «Звезду». Маткобожик — воспитанник BRW-ВІК (Владимир-Волынский), в «Звезде» с марта 2016 года. А Прядун начинал в кировоградском «Олимпике», потом уехал в «Ильичевец», оттуда перешел в «Ворсклу», а в феврале 2017-го вернулся — уже в Кропивницкий.

В том же матче, но в составе «Волыни», дебютировал в УПЛ 18-летний Сергей Трикош, а 20-летний Евгений Котюн впервые вышел в стартовом составе. Котюн — воспитанник «Волыни», а Трикош начинал в BRW-ВІК (Владимир-Волынский). Кроме того, впервые попал в заявку на матч первой команды 19-летний Роман Бабяк, который в «Волынь» попал из ДЮСШ (Броды).

Очередной — седьмой в нынешнем чемпионате Украины (и девятый — с учетом Кубка Украины) — сухой матч провел 18-летний вратарь Андрей Лунин из «Днепра», который получил вызов в национальную сборную страны.

Его одноклубник — 20-летний Денис Баланюк — наконец-то прервал затянувшуюся безголевую серию и принес победу «Днепру» над «Сталью» (1:0). Предыдущий его гол случился еще 30 ноября (и тоже победный — «Ворскле», 1:0).

А еще дебютный поединок в УПЛ провел 19-летний Егор Назарина, который в «Днепр» попал в сентябре 2014 года — из «Динамо». А начинал он в столичном «Старте», который носил имя Анатолия Конькова.

Всего же в 30-м туре в составе 12-ти клубов УПЛ на поле вышли 40 потенциальных кандидатов в молодежную сборную Украины — футболисты 1996 года рождения и моложе. В нынешнем сезоне это рекордный показатель. Но впереди еще два тура...