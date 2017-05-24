Андрій ТЛУМАК: «Найпам’ятнішим залишається матч з Галатасараєм»

Легендарна «Україна» приймала не одне покоління карпатівців, вона вірою і правдою служила «левам» майже півстоліття. Однак, теперішні умови вимагали чогось новішого, сучаснішого та комфортнічого, тож «Карпати» зараз виступають на «Арені Львів».

А новина про те, що матч проти «Волині» відбудеться якраз на «Україні» неймовірно потішила фанатів, особливо «олдскульних», які вже збираються і планують підтримку своєї команди. Тим часом гравці та тренери «левів» розповіли про те, що вони думають про короткотривале повернення на старий стадіон.

Андрій ТЛУМАК, колишній воротар «Карпат»: «Емоції переповнюють, тому що на цьому стадіоні відбувалось чимало позитивних подій для львівського клубу. На «Україні» пройшли мої найкращі роки як гравця: перший матч у професійній кар’єрі, Ліга Європи. Згадую заповнену чашу стадіону, коли неймовірна кількість людей вболівала за «Карпати»... Це не можна передати словами, потрібно самому відчути ту атмосферу».

«Хочу побажати нашим футболістам, нашій команді знову пережити позитивні моменти на рідному стадіоні. Найпам’ятнішим для мене залишається матч з «Галатасараєм», коли «Карпати» пройшли до групового етапу Ліги Європи. Цю гру не можна не поставити на перше місце з-поміж усіх» – резюмував Андрій Богданович.

Ігор ХУДОБ’ЯК, капітан львів’ян: «Чесно кажучи, відчував ностальгію за цим стадіоном, тому емоції виключно позитивні. З «Україною» пов’язано багато пам’ятних моментів та хороших вражень. Чого тільки варта гра проти турецького «Галатасарая» у Лізі Європи!» – розповідає капітан «зелено-білих».

«Грати вдома, на добре знайомому тобі полі, у рази краще, аніж на виїзді. Всі хлопці зраділи, почувши таку новину. Мотивація та бажання перемогти у західноукраїнському дербі будуть зашкалювати. Це пов’язано як з рідним для «Карпат» стадіоном, так і з ситуацією команди та нашим турнірним завданням».

Олексій ГУЦУЛЯК, нападник «левів»: «Зіграти на «Україні» мені довелось всього кілька разів, більшу частину матчів за «Карпати» я провів вже на «Арені Львів». Для клубу та вболівальників саме цей стадіон є ріднішим.

Перші свої матчі за основну команду «зелено-білих» провів саме там. Щоправда, мій дебют стався на виїзді, пам’ятаю, тоді грали з донецьким «Металургом» – говорить Олексій.

«Сподіваюсь, в суботу здобудемо перемогу та порадуємо наших фанів. У нас завжди є мотивація перемагати, вся команда теж хоче тільки цього.

У грі з «Волинню» залишимо на полі всі сили аби здобути позитивний результат. Думаю, стадіон нам у цьому допоможе».

Олег ГОЛОДЮК, півзахисник «зелено-білих»: «Повернутися на рідний стадіон надзвичайно приємно. Згадую ті часи тільки з позитивними емоціями. На «Україні» відбулось немало знакових та важливих футбольних подій для львівського клубу. Хочеться знову побачити заповнені трибуни, відчути ту атмосферу».

«Нам потрібно здобувати турнірні очки, не дивлячись на якому стадіоні відбудеться гра. Команда налаштовується на перемогу.

Для «Волині» цей матч вже нічого не вирішує, чого не можу сказати про «Карпати». Потрібно перегравати волинян аби якнайдалі відійти від «зони вильоту» та «Дніпра», яке постійно наступає нам на п’яти» – каже Голодюк.