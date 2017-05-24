Дмитрий СЕЛЮК: «МЮ, думаю, возьмет Кубок»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк дал прогноз на финальный матч Лиги Европы «Аякс» — «Манчестер Юнайтед». Он считает, что выиграют англичане:

- В таких матчах очень сложно давать прогноз. Финальный матч может пойти по любому сценарию.

«Манчестер Юнайтед» сделал ставку на плей-офф Лиги Европы, чтобы попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Для «дьяволов» это матч сезона.

«МЮ», как и обычно, будет играть от обороны – на ноль. «Аякс» будет атаковать.

Команда Моуринью все-таки более опытная. Она, думаю, возьмет Кубок. Опыт перебьет интересную, хорошую команду «Аякс». Я ей симпатизирую. В «Аяксе» работают мои друзья-товарищи – Марк Овермарс, Эдвин ван дер Сар. Мне нравится их подход к развитию клуба. Но Моуринью более опытный боец, поэтому считаю, что опыт сыграют свою роль в этом финале.