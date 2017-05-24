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Дмитрий СЕЛЮК: «МЮ, думаю, возьмет Кубок»

Эксперт считает, что Лигу Европы выиграет команда Моуриньо

  • 24.05.2017 13:14
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Peoples.ru. Дмитрий Селюк
© Peoples.ru. Дмитрий Селюк
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк дал прогноз на финальный матч Лиги Европы «Аякс» — «Манчестер Юнайтед». Он считает, что выиграют англичане: 
 
- В таких матчах очень сложно давать прогноз. Финальный матч может пойти по любому сценарию.
 
«Манчестер Юнайтед» сделал ставку на плей-офф Лиги Европы, чтобы попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Для «дьяволов» это матч сезона.
 
«МЮ», как и обычно, будет играть от обороны – на ноль. «Аякс» будет атаковать.
 
Команда Моуринью все-таки более опытная. Она, думаю, возьмет Кубок. Опыт перебьет интересную, хорошую команду «Аякс». Я ей симпатизирую. В «Аяксе» работают мои друзья-товарищи – Марк Овермарс, Эдвин ван дер Сар. Мне нравится их подход к развитию клуба. Но Моуринью более опытный боец, поэтому считаю, что опыт сыграют свою роль в этом финале.

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