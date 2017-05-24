У 1995-му про фінал Мілан - Аякс писали і казали приблизно те саме. Проте міланський Голіаф прогр...

ВАЛУИЧ что боксёр?где и чем он запомнился ,Кличкам шнурки завязывал что-ли!!! *RO...

претензія проста: команда некерована, кожен грає сам по собі

Окуда это ку..ло на нашем сайте взялось

Ха-ха... Тренеру видніше. Ха-ха... Ти даєш. Він сам зізнався шо за збірну грають по блату. А не т...

дафай третий раз может твой высер услышат ,кстати, а какое он имеет отнош...

Путин показал главе ФИФА не вошедший в заявку ЧМ стадион в Краснодаре- интересно &q...