Нападающий лондонского «Арсенала» поделился забавным видео, в котором чилийца просто не узнать. Как объяснил сам Алексис Санчес, этого потребовали съемки в рекламном ролике.
Life really came at Alexis fast this Arsenal season 👴 (🎥 Instagram/alexis_officia1) pic.twitter.com/E27xBxUkgq— B/R Football (@brfootball) May 24, 2017
Источник — Sport.ua
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