Нападающий лондонского «Арсенала» поделился забавным видео, в котором чилийца просто не узнать. Как объяснил сам Алексис Санчес, этого потребовали съемки в рекламном ролике.



Life really came at Alexis fast this Arsenal season 👴 (🎥 Instagram/alexis_officia1) pic.twitter.com/E27xBxUkgq