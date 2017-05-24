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ВИДЕО ДНЯ. Алексис Санчес - пенсионер

Форварда «Арсенала» искусственно состарили для съемок клипа

  • 24.05.2017 12:32
  • 520 просмотров
  • 0 комментария
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Daily Express. Алексис Санчес
© Daily Express. Алексис Санчес

Нападающий лондонского «Арсенала» поделился забавным видео, в котором чилийца просто не узнать. Как объяснил сам Алексис Санчес, этого потребовали съемки в рекламном ролике.
 

 

Источник — Sport.ua

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