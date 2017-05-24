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Сборная Украины 2-го июня проведет открытую тренировку в Киеве

Занятие состоится на НСК «Олимпийский»

  • 24.05.2017 11:55
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ФФУ
© ФФУ

Стали известны предварительные планы сборной Украины. 31-го мая состоится заключительный 32-й тур чемпионата Украины. После этого у игроков будет выходной, а 2-го июня их ждут в расположении национальной команды. В этот же день пройдет открытая тренировка сборной Украины на НСК «Олимпийский».

После этого украинская команда продолжит подготовку в Киеве, а 5-го июня возьмет курс на Австрию. Напомним, что именно там 6-го июня состоится контрольный поединок Украина – Мальта.

В Австрии же сборная Украины продолжит подготовку, и оттуда отправится на поединок с Финляндией. Встреча с финнами пройдет 11-го июня в Тампере (начало в 19.00 по киевскому времени).

Источник — zbirna.com

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