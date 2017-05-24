Олег ЛУЖНЫЙ: «В финале Лиги Европы интриги не будет»

Олег Лужный не сомневается в победе британцев и отметил, что команда Моуриньо попытается быстро разобраться с соперником.

«Конечно, в финале может быть все что угодно, но, думаю, в этом случае нас не будет ждать сенсация, — говорит финалист Кубка УЕФА — 2000 Олег Лужный. — Вряд ли у МЮ будут серьезные проблемы с тем, чтобы взять трофей. Скорее всего, интриги как таковой мы не увидим. МЮ сразу начнет давить, чтобы побыстрее поставить точку в этом матче. Британцы явно сильнее, с лучшим подбором исполнителей, у «Аякса» же попросту нет опыта, сейчас это довольно молодая команда. Если вспомнить, как МЮ доигрывал чемпионат, можно говорить о том, что клуб сделал ставку именно на победу в ЛЕ, чтобы заполучить путевку в групповой раунд ЛЧ. Пусть нет Ибрагимовича, но там и без Златана хватает тех, кто умеет забивать. Много ли будет голов? Если МЮ быстро поведет в счете, а «Аякс» кинется отыгрываться, вполне можем увидеть даже разгром».

Финал лиги Европы «Аякс» – «Манчестер Юнайтед» состоится 24-го мая в 21:45 по киевскому времени.