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Олег ЛУЖНЫЙ: «В финале Лиги Европы интриги не будет»

Экс-игрок сборной Украины поделился ожиданиями от противостояния «Манчестер Юнайтед» и «Аякса»

  • 24.05.2017 11:45
  • 1106 просмотров
  • 4 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua. Олег Лужный
© dynamo.kiev.ua. Олег Лужный

Олег Лужный не сомневается в победе британцев и отметил, что команда Моуриньо попытается быстро разобраться с соперником.

«Конечно, в финале может быть все что угодно, но, думаю, в этом случае нас не будет ждать сенсация, — говорит финалист Кубка УЕФА — 2000 Олег Лужный. — Вряд ли у МЮ будут серьезные проблемы с тем, чтобы взять трофей. Скорее всего, интриги как таковой мы не увидим. МЮ сразу начнет давить, чтобы побыстрее поставить точку в этом матче. Британцы явно сильнее, с лучшим подбором исполнителей, у «Аякса» же попросту нет опыта, сейчас это довольно молодая команда. Если вспомнить, как МЮ доигрывал чемпионат, можно говорить о том, что клуб сделал ставку именно на победу в ЛЕ, чтобы заполучить путевку в групповой раунд ЛЧ. Пусть нет Ибрагимовича, но там и без Златана хватает тех, кто умеет забивать. Много ли будет голов? Если МЮ быстро поведет в счете, а «Аякс» кинется отыгрываться, вполне можем увидеть даже разгром».

Финал лиги Европы «Аякс» – «Манчестер Юнайтед» состоится 24-го мая в 21:45 по киевскому времени.

Источник — Вести

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Комментарии
    EGOS
      EGOS, 24.05.2017 12:12
    +1
    ..Лужный как будто не смотрел матчи с Сельтой и Андерлехтом!! Интрига есть, однозначно..
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    shurabalaganov1961
      shurabalaganov1961, 24.05.2017 12:18
    +1
    Или ничья,или разница в один мяч!Аякс забьёт по любому!
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    pulse240
    online
    pulse240, 24.05.2017 12:28
    +3
    Аякс в этой ле дома и на выезде это две абсолютно разные команды. Интересно глянуть будет на них в условиях нейтрального поля.
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    Hassassin
    online
    Hassassin, 24.05.2017 13:10
    0
    У 1995-му про фінал Мілан - Аякс писали і казали приблизно те саме. Проте міланський Голіаф програв...
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