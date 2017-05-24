Виктор ВАЦКО: «Карпаты договорились с левым защитником»

Львовские «Карпаты» летом подпишут контракт с новым левым защитником, утверждает комментатор Виктор Вацко.
«Звезды на небе показывают нового левого защитника для «Карпат». Видно, что уже договорился о контракте и умеет забивать хорошие голы дальними ударами», – написал Вацко в своем твиттере.
Вероятно, речь идет о 25-летнем игроке «Звезды» Андрее Бацуле. В текущем сезоне Бацула провел за «Звезду» 26 матчей в УПЛ, где забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.
Контракт футболиста со «Звездой» истекает летом 2017-го года, так что в «Карпаты» он сможет перейти в статусе свободного агента.
Зорі на небі показують нового лівого захисника для Карпат. Видно, що вже домовився по контракту і вміє забивати гарні голи дальніми ударами— Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) 23 мая 2017 г.
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