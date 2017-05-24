Мирон МАРКЕВИЧ: «Без Ибрагимовича у МанЮнайтед нет прежней остроты»

Мирон Маркевич сравнил «Днепр» и «Аякс» и рассказал, как изменилась игра «Манчестер Юнайтед» без Златана Ибрагимовича.

«В том сезоне, когда «Днепр» дошел до финала ЛЕ, мы ведь встречались с «Аяксом» в 1/8, - вспоминает экс-наставник днепрян Мирон Маркевич. – Так что, пожалуй, буду болеть за голландцев. Сейчас они примерно в таком же положении, как и мы два года назад, не фавориты, но с хорошими шансами на успех. Конечно, все обосновано отдают преимущество МЮ, у британцев больше мастерства, но в футболе всякое бывает и не всегда выигрывает сильнейший. «Аякс» может победить за счет желания, самоотдачи. Плюс они будут чувствовать себя свободнее, за поражение их не станут критиковать так сильно, как подопечных Моуриньо. К тому же очень серьезная потеря для МЮ – травма Ибрагимовича. С ним команда выглядит совсем иначе, нет прежней остроты, зато, стала лучше оборона, британцы теперь пропускают меньше».

Финал лиги Европы «Аякс» – «Манчестер Юнайтед» состоится 24-го мая в 21:45 по киевскому времени.