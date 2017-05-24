Владимир ШЕПЕЛЕВ: «Даже не верилось, что меня вызвали в сборную»

Молодой полузащитник «Динамо» Владимир Шепелев прокомментировал свой вызов в сборную Украины на матчи с Мальтой и Финляндией.

— Ты только начал выступать за основу «Динамо» — и уже получил вызов в национальную команду. Попытаешься использовать свой шанс?

— Безусловно. Хотя это приглашение оказалось для меня неожиданным. Поначалу даже не верилось. Заслужил я его или нет — решать тренеру. Я просто пытался качественно выполнять свою работу. А выступать за сборную страны мечтал с самого детства.

— Раз так, значит, внимательно следишь за поединками сине-желтых?

— Об этом можно даже не спрашивать. Я и не вспомню, когда в последний раз не смотрел матч национальной команды.

— Лично с Андреем Шевченко общался?

— Нет. Андрей Николаевич иногда заходил к нам в раздевалку после матчей Динамо, но, в основном, разговаривал с Сергеем Станиславовичем Ребровым.

— Как тебе игра сборной?

— Нормально. Много чего изменилось в плане тактики, команда старается контролировать мяч, что нравится футболистам. Да, бывают осечки, но, наверное, действия коллектива еще не доведены до автоматизма. Хочется верить, что в ближайшее время все наладится, и наша сборная добьется нужного результата.

Сергей ДЕМЬЯНЧУК