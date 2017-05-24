Збірна України U-16 розбила Чорногорію

Х..ню не городи, искусственно ничего не улучшишь,Пуйло что футбольный спец." Но можно при ва...

Странно, админы никого не банят...меня за нелецеприятное высказывание в адреш шахтаря несколько р...

Всіх з річницею! Наша історія - наша гордість! Тільки Шахтар!Нових перемог нам і миру.

Можливо Шальке не його рівень. Але при цьому Шальке не рівень абсолютної більшості гравців збірно...

SrnaDario, 24.05.2017 11:17 Чи Конопляці для того, щоб грати за збірну треба перейти в Зірку, чи ...