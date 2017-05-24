Збірна України U-16 розбила Чорногорію

Юнацька збірна України серед гравців 2001 року народження розгромила однолітків з Чорногорії у першому товариському матчі цих команд у Подгориці. Команда Олега Кузнецова каменя на камені не залишила від суперників завдяки гольовій феєрії від нападника київського «Динамо» Івана Дерогана.
Заради справедливості слід зазначити, що події першого тайму не віщували розгромної перемоги для нашої команди. «Синьо-жовті» першими пропустили у власні ворота, і сталося це на 24-й хвилині. Атака лівим флангом із наступною розрізною передачею до району штрафного майданчика завершилася тим, що одразу кілька українських захисників програли позиційну боротьбу, а нападник чорногорців вразив фактично порожні ворота.
Ситуація на полі докорінно змінилася після перерви. Протягом першої десятихвилинки дубль Дерогана дозволив українцям не тільки відновити паритет, але й вийти вперед у рахунку. На 42-й хвилині український форвард технічно звільнився з-під опіки опонента, увірвався до володінь чорногорців і, випередивши на виході голкіпера, відправив м’яч у сітку воріт. За сім хвилин Дероган відгукнувся на навісну передачу майже з лівого флангу, від кутового прапорця, і ударом головою вразив ближній кут воріт.
Підопічні Кузнецова продовжили побиття господарів на 53-й хвилині, коли прохід Завгороднього правим флангом увінчався передачею під удар Дерогану, який ударом поміж рук застав зненацька чорногорського стража воріт.
Балканці остаточно посипалися, наслідком чого сталося зовсім необов’язкове взяття воріт на 66-й хвилині. Помилка захисника, який невдало відкотив м’яч на свого воротаря, стала фатальною для господарів і святковою для Дерогана, який став автором історичного «каре» у складі збірної U-16.
На 68-й хвилині Шулянський, який вийшов на заміну замість Мудрика у другому таймі, поставив крапку у першому протистоянні цих збірних – 5:1.
Товариський матч
Чорногорія U-16 – Україна U-16 – 1:5
Голи (Україна): Дероган (42, 49, 53, 66), Шулянський (68)
Україна: Самойленко – Ярош, Якуба, Біловар, Снісар, Підручний (Бодня, 41), Гуров (Пінчук, 67), Мудрик (Шулянський, 54), Біблик (Надольський, 41), Завгородній (Хондак, 67), Сікан (Дероган, 41)
Источник — Федерация футбола Украины
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