ГОЛОВКО: «Сезон неудачный, но какие могут быть претензии к Реброву?»

В пятницу, 26 мая, в Харькове на стадионе «Металлист» состоится центральный матч 31-го тура чемпионата Украины «Шахтер» - «Динамо». Накануне поединка своим мнением о предстоящем противостоянии поделился защитник нашей команды и сборной Украины 90-х-2000-х Александр Головко.

- Несмотря на то, что турнирного значения этот матч уже не имеет, все равно он в любом случае важен. В любом поединке между этими соперниками речь идет, прежде всего, о престиже. Сейчас его нужно и «Шахтеру» поддержать, и «Динамо» постараться выиграть у принципиального соперника уже с учетом будущего чемпионата. Ребята, которые в пятницу выйдут играть против «Шахтера», полагаю, процентов на 90 будут выступать и в следующем сезоне. Так что уже сейчас можно наигрывать новые связи и работать на перспективу в поединке с хорошим соперником.

- Учитывая, что «Динамо» в нынешнем чемпионате и кубке еще не обыгрывало «Шахтер», для команды будет важно сделать это хотя бы в этом одном матче?

- Думаю, киевляне всегда хотят обыграть «Шахтер», точно так же, как и «горняки» - их. Другое дело, что уровень стратегической важности матча переходит немного в другой статус – как я уже говорил, на работу с перспективой. Мне кажется, через этот матч и один, и второй тренер должны уже думать о будущем чемпионате, возможно, использовать другие схемы. С другой стороны, если говорить о нефутбольной части, команды однозначно должны учитывать пожелания своих главных «работодателей» - болельщиков. Потому что киевские трибуны 100% хотят, чтобы «Динамо» победило, а харьковские – чтобы это сделал «Шахтер», ведь на матчи донетчан собирается достаточно много зрителей. Футболисты, в первую очередь, должны играть для фанов, которых, думаю, будет достаточно много и на этом матче.

- Стал известен список вызванных в сборную футболистов. У игроков «Динамо» и «Шахтера», которые в него попали, будет лучше настроение и запал в оставшихся матчах чемпионата?

- Мне кажется, сейчас футболисты в меньшей степени думают о сборной, а больше сосредоточены на клубных делах, именно это на данный момент у них на первом месте. Все-таки, впереди еще два тура, и я думаю, будет неправильно, если мысли игроков будут заняты тем, как они проявят себя в сборной. Им нужно готовиться и настраиваться на ближайший конкретный матч.

В плане того, что ожидается принципиальная встреча, - это, безусловно, помощь, в том числе, и для национальной команды, поскольку ребята будут находиться в очень хорошем игровом тонусе. Это обязательно пригодится в частности, в матче с Финляндией.

- Как считаете, результат матча с «Шахтером» как-то повлияет на будущее Сергея Реброва в «Динамо», о котором в последнее время так много говорят?

- Этого я как раз не знаю, поскольку не нахожусь внутри команды, поэтому не имею ни малейшего представления, какое влияние окажет эта встреча. В любом случае, по одному матчу нельзя судить об общей работе и о тренере, в целом. Не все так однозначно, есть хорошие циклы. В плане достижения целей и результата, этот сезон неудачный, а по работе, в целом, какие могут быть претензии?