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Бенфика заинтересовалась воспитанником Металлиста Литвиным

Центральный защитник португальской «Фафи» Дмитрий Литвин заинтересовал чемпиона Португалии

  • 24.05.2017 10:43
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MoveNoticias.Дмитрий Литвин
© MoveNoticias.Дмитрий Литвин

Лиссабонский клуб следил за 20-летним футболистом в нескольких матчах второго дивизиона и готов сделать предложение этим летом. Отметим, что этим летом у Литвина заканчивается контракт с нынешним клубом и в Лиссабон он может перебраться на правах свободного агента.

Воспитанник «Металлиста» в нынешнем сезоне провел за «Фафи» 29 матчей, в которых забил 2 гола. 

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