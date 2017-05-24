Бенфика заинтересовалась воспитанником Металлиста Литвиным

Лиссабонский клуб следил за 20-летним футболистом в нескольких матчах второго дивизиона и готов сделать предложение этим летом. Отметим, что этим летом у Литвина заканчивается контракт с нынешним клубом и в Лиссабон он может перебраться на правах свободного агента.

Воспитанник «Металлиста» в нынешнем сезоне провел за «Фафи» 29 матчей, в которых забил 2 гола.