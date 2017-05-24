Владислав ГЕЛЬЗИН: «Баранке нужна жертва для показательной порки»

Президент ФК «Олимпик» Владислав Гельзин ответил на обвинения со стороны руководителя комитета ФФУ по этике и честной игре Франческо Баранки.



ЧТОБЫ Я «ЗАПАЧКАЛСЯ» ИЗ-ЗА ДВУХ КОПЕЕК?!



- Вы видели матч молодежного состава «Олимпика» против динамовских сверстников?

- Вживую - нет. Но после того как информация всплыла в прессе, внимательно пересмотрел моменты, в которых нам забивались голы.



- Ваши впечатления?

- Не увидел ничего особенного. Если вы откроете статистику игр «Динамо» (U-21) с другими соперниками, то сможете подсчитать, какое количество матчей киевляне выиграли с крупным счетом, и сколько голов команда забивала после перерыва, а также в концовках вторых таймов. Эти сведения информативны и доступны любому человеку…



Добавлю также, что два первых мяча (их киевляне забили на 53-й и 55-й минутах. - Прим. М.С.) мы пропустили в меньшинстве - в тот самый отрезок времени, когда врачи решали: может ли травмированный Артем Козлов продолжать встречу. Более того, оба гола пришли с левого фланга, который именно он и должен был закрывать (на 56-й минуте Козлов был заменен. - Прим. М.С.).



- Тренер молодежного состава «Олимпика» Игорь Климовский уверяет, что игра была чистой… Как мы понимаем, это мнение сформировалось на основе его разговоров с подопечными.

- Человек проработал в клубе 13 лет. Я лично играл с ним во второй лиге - в команде «Машиностроитель» из Дружковки. За всю историю наших отношений он ни разу не давал мне повода не доверять себе. Чистый, честный человек. Настоящий профессионал своего дела.



- Вы не допускаете, что Климовский может быть и не при чем, но какие-то мутные элементы в команде все же присутствуют?

- Послушайте…Два года назад, когда они действительно присутствовали, мы провели внутреннее расследование и прямо об этом сказали. Более того, пошли с этими данными в Комитет по этике и честной игре ФФУ, возглавляемый на тот момент Игорем Кочетовым, предоставили всю информацию и исключили запятнавших себя игроков из команды. Сейчас ничего подобного у нас не происходит и не может происходить.



- Почему?

- Три месяца назад я вызвал к себе Климовского и главного тренера «Олимпика» (U-19) Руслана Уманца, а также лидеров обоих составов и попросил сделать все, чтобы не повторилось истории двухгодичной давности. Наши молодежная и юниорская команды занимают высокие позиции (соответственно, 4-е и 6-е места. - Прим. М.С.), в них играют сборники. Основная команда на тот момент боролась за путевку в еврокубки… Вы можете себе представить, что, покинув родной Донецк и положив кучу сил, нервов, труда и финансов для развития своего детища, на самом пике клубной истории я решу «запачкаться» из-за каких-то двух копеек? Это смешно.



МЕТОДЫ ИТАЛЬЯНЦА ВЫЗВАЛИ У НАШИХ ИГРОКОВ ШОК



- Вы присутствовали на встрече молодежной команды с Баранкой?

- Нет, но я сам инициировал личную встречу с итальянским специалистом, приехав к нему с аналитиком, которого мы наняли год назад. Это человек, который знает толк в букмекерской индустрии и мониторит нашу команду. Он продемонстрировал собранные им данные: четко - по цифрам и по времени, где и что ставилось на этот матч. Скажу честно, до этого момента у меня внутри еще были какие-то сомнения, но после встречи с Баранкой они окончательно развеялись. Он не подкрепил свои подозрения ни одним существенным фактом! Честно говоря, не понимаю, как можно, не имея доказательной базы, кричать на всю страну о подобных вещах?!



Мы протянули руководителю комитета по этике и честной игре руку сотрудничества: хотите встретиться с игроками - пожалуйста, приезжайте. Баранка приехал: изложил суть дела, обвинил игроков, они посмотрели на него квадратными глазами. Он психанул, пытался уехать… Его остановил наш спортивный директор Алексей Атнонов: «Если хотите: побеседуйте с футболистами с глазу на глаз». - «Хочу!». Сначала вызвал к себе капитана, а всем последующим игрокам говорил: «Ты мне тоже сознайся во всем, как это сделал ваш капитан. Расскажи по-тихому, кто в этом всем участвовал, я тебя осторожно в сторону уведу - будешь играть, а вот других накажем». Ребята - в шоке: не понимают, о чем идет речь и это, вообще, за методы такие? Что за шантаж? Вы нам факты давайте, а не домыслы. Но фактов у Баранки нет.



- В одном из интервью вы говорили, что сумма ставок в 30-40 тысяч евро, сделанных на попавшую под прицел игру, - не такая уж аномальная…

- Так и есть. Но потом в личной беседе Баранка упомянул о цифре в… 90 тысяч, а еще через три-четыре дня, в недавнем интервью специализированному телеканалу озвучил сумму в 250 тысяч евро! Что будет завтра? Полмиллиона? Откуда все эти доводы? Сплошная клевета.



- Какой смысл итальянцу сгущать краски?

- Объясню. Когда я приехал к Баранке, он мне сказал: «Мне нужно громкое дело. А иначе, зачем меня Павелко взял?». Понимаете теперь, что делает человек? Находит клуб-жертву и делает на нем громкое дело, устраивает показательную порку! Более того, в данный конкретный момент мы ему в этом помогаем, пиаря в этом интервью на всю страну. Но «Олимпик» не хочет быть жертвой.



МЫ НЕ ОПРАВДЫВАЕМСЯ, МЫ ЗАЩИЩАЕМСЯ



- Игра на тотализаторе запрещена вашем клубе условиями контракта?

- Это смешно обсуждать: игра на тотализаторе запрещена в Украине действующим законодательством.



- Баранка четко обозначил, что ФФУ планирует передать дело полиции, и волна санкций по отношению к молодежной команде может зацепить и основу. Угроза исключения из еврокубков - это реальность?

- Я не могу комментировать высказывания Баранки. Если бы он потратил хотя бы доллар на воспитание детей, создание академии, строительство инфраструктуры, он бы размышлял по-другому. А приехать в чужую страну, махать шашкой и пиариться, так может любой. Так может, просто сеньор Баранка находится не на своем месте и просто держится за свое кресло?



- 26 мая состоится заседание комитета по этике и честной игре ФФУ. Какова ваша стратегия?

- Через полчаса после нашей беседы я встречаюсь с юристом, и мы составляем заявление.



- Какого содержания?

- Нас оклеветали на всю страну без единого факта в договорном, по мнению Баранки, матче. Но такого понятия как «мнение одного человека» в юридическом поле быть не может.



- Вы переходите в контратаку?

- Мы защищаемся. Именно защищаемся, а не оправдываемся. Потому что мы ни в чем не виноваты. По большому счету, я бы пошел в суд. Но, увы, мы находимся в юрисдикции ФИФА, и не имеем права обращаться в судебные органы. В противном случае на нас будут наложены санкции. Все, что мы можем сделать - разбираться во внутренних футбольных инстанциях. Пойдем в комитет честной игры, но там снова увидим Франческо Баранку… Такая вот история.



- Последний вопрос: лично вы смотрели в глаза игрокам молодежного состава после игры с «Динамо»?

- Да. Потому что мы не можем не реагировать на такие вещи. С футболистами говорили и я, и тренеры, и спортивный директор. Никто из нас не обнаружил ни единого процента, что ребята врут.



Михаил СПИВАКОВСКИЙ