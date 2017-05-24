Владимир БЕСЧАСТНЫХ: «Ждал от Милевского значительно большего»

Один из тренеров «Тосно» Владимир Бесчастных поделился мнением об украинском форварде команды Артеме Милевском.

– Еще одна интересная фигура в «Тосно» – звездный форвард Милевский. Как оцените сотрудничество с ним? Помощник он вообще команде?

– Хорош! На самом деле с ним приятно работать, очень хороший человек. Но Артем должен пересмотреть свое отношение, покопаться в себе. На одном классе, который у него, несомненно, выше, чем у остальных, не вылезешь. Даже в первом дивизионе нужно полностью отдаваться игре, правильно относиться к физической готовности, тренировкам, восстановлению. На сборах одно время сильно прибавил, мы сидели с Владимировичем и думали: он – помощник. Реальный!

До зимнего перерыва Милевский мало появлялся на поле, потому что в ФНЛ разрешены три иностранца, а у нас эти места заняты лидерами – Кашчеланом, Дугаличем и Галиулиным. Все трое, на мой взгляд, стали в первой части сезона лучшими во всем чемпионате и тянули команду вперед. Убрать с бухты-барахты кого-то одного со словами: «О, сам Милевский приехал!» - было бы неправильно.

Потом у него шансы появились. Сказать, что он ими совсем не воспользовался, неверно. Но я, как нападающий, ждал от Артема большего. Значительно большего! Он прекрасный парень, приятно с ним работать и общаться, мы чуть ли не друзья. Но нет такой профессии – хороший человек.