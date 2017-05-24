Вальверде покинул Атлетик

«Атлетик» выступил с официальным заявлением относительно будущего главного тренера команды Эрнесто Вальверде.

Специалист покидает клуб и не будет работать в нем в следующем сезоне. Сегодня состоится пресс-конференция с участием Вальверде и президента «Атлетика».

Ранее была информация о том, что Эрнесто Вальверде подпишет 2-летний контракт с «Барселоной».