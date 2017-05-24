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Вальверде покинул Атлетик

Клуб объявил об уходе главного тренера

  • 24.05.2017 10:37
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marca.com. Эрнесто Вальверде
© marca.com. Эрнесто Вальверде

«Атлетик» выступил с официальным заявлением относительно будущего главного тренера команды Эрнесто Вальверде.

Специалист покидает клуб и не будет работать в нем в следующем сезоне. Сегодня состоится пресс-конференция с участием Вальверде и президента «Атлетика».

Ранее была информация о том, что Эрнесто Вальверде подпишет 2-летний контракт с «Барселоной».

 

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