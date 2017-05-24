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Беланда попал в сферу интересов Лиона

Марокканский хавбек может продолжить карьеру во Франции

  • 24.05.2017 10:15
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ФК Ницца. Юнес Беланда
© ФК Ницца. Юнес Беланда
Сообщается, что во французском клубе ищут замену Матье Вальбуэна, который покинет «Лион» в конце сезона. Кроме того, президент «Лиона» Жан-Мишель Ола был заинтересован в покупке Беланда, когда тот еще играл за «Монпелье».
 
Напомним, нынешний сезон хавбек провел в аренде в «Ницце». Но летом он вернется в «Динамо», так как «Ницца» не захотела платить за игрока 9 миллионов евро. Также в покупке Беланда заинтересован «Фенербахче».
 
В чемпионате Франции футболист провел 31 матч, забил 3 гола и сделал 8 голевых передач.   

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