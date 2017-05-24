Беланда попал в сферу интересов Лиона

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Шахтеру исполнился 81 год 11:32 — reignofshakhtar Всіх з річницею! Наша історія - наша гордість! Тільки Шахтар!Нових перемог нам і миру.

Андрей НОВИКОВ: «Сборная Украины не позволит клубам диктовать условия» 11:28 — Igor Saldyga Жаль парней из Сокола, они как заложники этой ситуации. И за сборную хочется играть, и из клуба ...

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ради Коноплянки сделали исключение» 11:26 — sbraganets Можливо Шальке не його рівень. Але при цьому Шальке не рівень абсолютної більшості гравців збірно... 11:24 — уух ( хмельницкий ) SrnaDario, 24.05.2017 11:17 Чи Конопляці для того, щоб грати за збірну треба перейти в Зірку, чи ...