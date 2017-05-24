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Шахтеру исполнился 81 год

Коллекция наград донецкого клуба насчитывает 34 трофея

  • 24.05.2017 09:47
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ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Этот день – особенный для всех болельщиков «горняков». 24 мая 1936 года состоялся первый в истории матч «Стахановца» из Сталино. Именно эту дату принято считать днем рождения донецкого «Шахтера». И сегодня клубу исполняется 81 год! 

«Шахтер» прошел путь от региональной команды до одной из лучших в Украине и Европе. Коллекция наград «оранжево-черных» насчитывает уже 34 трофея: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 11 Кубков и 7 Суперкубков страны, 4 Кубка и 1 Суперкубок СССР. Но главное достижение за эти годы – миллионы болельщиков в Донецке, в Украине, во всем мире. «Шахтер» стал для своих поклонников символом командного духа, веры в успех и стремления к победе.

В нынешнем сезоне клуб вернул себе звание сильнейшего, завоевав историческое, десятое чемпионство, и дополнил этот триумф победой в Кубке Украины. «Золотой дубль» оказался долгожданным подарком для каждого болельщика «Шахтера».

Источник — ФК Шахтер

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