Шахтеру исполнился 81 год

Этот день – особенный для всех болельщиков «горняков». 24 мая 1936 года состоялся первый в истории матч «Стахановца» из Сталино. Именно эту дату принято считать днем рождения донецкого «Шахтера». И сегодня клубу исполняется 81 год!

«Шахтер» прошел путь от региональной команды до одной из лучших в Украине и Европе. Коллекция наград «оранжево-черных» насчитывает уже 34 трофея: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 11 Кубков и 7 Суперкубков страны, 4 Кубка и 1 Суперкубок СССР. Но главное достижение за эти годы – миллионы болельщиков в Донецке, в Украине, во всем мире. «Шахтер» стал для своих поклонников символом командного духа, веры в успех и стремления к победе.

В нынешнем сезоне клуб вернул себе звание сильнейшего, завоевав историческое, десятое чемпионство, и дополнил этот триумф победой в Кубке Украины. «Золотой дубль» оказался долгожданным подарком для каждого болельщика «Шахтера».