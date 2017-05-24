Владимир ШЕПЕЛЕВ: «Равняюсь на Андрея Ярмоленко»

Юный игрок киевского «Динамо» Владимир Шепелев рассказал о своей футбольной карьере.
— В детстве за какую команду болел?
— Я и сейчас переживаю — за «Барселону». Ну, конечно, после «Динамо» (улыбается).
— Помнишь свою первую зарплату футболиста?
— 100 долларов.
— На что ты их потратил?
— Купил бутсы. Но вообще я почти все время деньги отдаю родителям. Им они нужнее.
— В «Динамо» долго осваивался?
— Трудно сказать, может, несколько месяцев, но потом привык, подружился с ребятами… Сейчас в столичном клубе чувствую себя комфортно.
— Твоя нынешняя позиция на поле — родная для тебя?
— Уже да (улыбается). Хотя раньше я играл ближе к нападению.
— Это заметно. В чемпионате ты уже не раз отдавал голевые передачи…
— Мне нравится ассистировать партнерам, а если после моих пасов они забивают голы, то это приносит большую радость.
— На кого равняешься в футбольном плане?
— Зачем далеко ходить? В «Динамо» есть Андрей Ярмоленко — на мой взгляд, лучший украинский футболист на данный момент.
Сергей ДЕМЬЯНЧУК
Источник — zbirna.com
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