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Владимир ШЕПЕЛЕВ: «Равняюсь на Андрея Ярмоленко»

Молодой футболист «Динамо» рассказал, за какую команду переживает и кому отдает заработанные деньги

  • 24.05.2017 09:38
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ФК Динамо Киев. Владимир Шепелев
© ФК Динамо Киев. Владимир Шепелев

Юный игрок киевского «Динамо» Владимир Шепелев рассказал о своей футбольной карьере.

— В детстве за какую команду болел?
— Я и сейчас переживаю — за «Барселону». Ну, конечно, после «Динамо» (улыбается).

— Помнишь свою первую зарплату футболиста?
— 100 долларов.

— На что ты их потратил?
— Купил бутсы. Но вообще я почти все время деньги отдаю родителям. Им они нужнее.

— В «Динамо» долго осваивался?
— Трудно сказать, может, несколько месяцев, но потом привык, подружился с ребятами… Сейчас в столичном клубе чувствую себя комфортно.

— Твоя нынешняя позиция на поле — родная для тебя?
— Уже да (улыбается). Хотя раньше я играл ближе к нападению.

— Это заметно. В чемпионате ты уже не раз отдавал голевые передачи…
— Мне нравится ассистировать партнерам, а если после моих пасов они забивают голы, то это приносит большую радость.

— На кого равняешься в футбольном плане?
— Зачем далеко ходить? В «Динамо» есть Андрей Ярмоленко — на мой взгляд, лучший украинский футболист на данный момент.

Сергей ДЕМЬЯНЧУК

Источник — zbirna.com

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