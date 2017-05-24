Владимир ШЕПЕЛЕВ: «Равняюсь на Андрея Ярмоленко»

Юный игрок киевского «Динамо» Владимир Шепелев рассказал о своей футбольной карьере.

— В детстве за какую команду болел?

— Я и сейчас переживаю — за «Барселону». Ну, конечно, после «Динамо» (улыбается).

— Помнишь свою первую зарплату футболиста?

— 100 долларов.

— На что ты их потратил?

— Купил бутсы. Но вообще я почти все время деньги отдаю родителям. Им они нужнее.

— В «Динамо» долго осваивался?

— Трудно сказать, может, несколько месяцев, но потом привык, подружился с ребятами… Сейчас в столичном клубе чувствую себя комфортно.

— Твоя нынешняя позиция на поле — родная для тебя?

— Уже да (улыбается). Хотя раньше я играл ближе к нападению.

— Это заметно. В чемпионате ты уже не раз отдавал голевые передачи…

— Мне нравится ассистировать партнерам, а если после моих пасов они забивают голы, то это приносит большую радость.

— На кого равняешься в футбольном плане?

— Зачем далеко ходить? В «Динамо» есть Андрей Ярмоленко — на мой взгляд, лучший украинский футболист на данный момент.

Сергей ДЕМЬЯНЧУК