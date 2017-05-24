Милевский и Алиев встретились в Киеве

Два экс-игрока «Динамо» Артем Милевский и Александр Алиев встретились в Киеве.

«С кентом. Рад видеть, дружище», – прокомментировал фото в своем Instagram Милевский.

Милевский и Алиев играли за «Динамо» с 2002-го года, также вместе выступали за сборную Украины. Последним клубом Милевского пока что является российский «Тосно», контракт с которым форвард еще не продлил. Алиев играет за любительский клуб «Катандзаро» из Киева.