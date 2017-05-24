Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Милевский и Алиев встретились в Киеве

Два экс-футболиста «Динамо» снова вместе

  • 24.05.2017 09:27
  • 898 просмотров
  • 4 комментария
Метки
football-side.com. Артем Милевский и Александр Алиев
© football-side.com. Артем Милевский и Александр Алиев

Два экс-игрока «Динамо» Артем Милевский и Александр Алиев встретились в Киеве.

«С кентом. Рад видеть, дружище», – прокомментировал фото в своем Instagram Милевский.

Милевский и Алиев играли за «Динамо» с 2002-го года, также вместе выступали за сборную Украины. Последним клубом Милевского пока что является российский «Тосно», контракт с которым форвард еще не продлил. Алиев играет за любительский клуб «Катандзаро» из Киева.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Виталик Неважно
    online
      Виталик Неважно, 24.05.2017 09:44
    +1
    милю тренером надо ставить
    Ссылка
    уух
    online
      уух, 24.05.2017 09:46
    +2
    Виталик Неважно, 24.05.2017 09:44 0
    милю тренером надо ставить....
    ----------------------------------------

    ...Катандзаро
    Ссылка
    shacur83
    online
    shacur83, 24.05.2017 09:56
    0
    Ужас((( гиблое дело...
    Ссылка
    El Gato
    online
      El Gato, 24.05.2017 09:57
    0
    Комментарий свернут. Показать
    великие
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.