Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
Аякс
:
Ман Юнайтед
24.05.2017 21:45   ТВ-трансляция: 

Аякс – Манчестер Юнайтед. Анонс

Битва за титул и Лигу чемпионов

  • 24.05.2017 10:00
  • 1458 просмотров
  • 2 комментария
Метки
manutd.com
© manutd.com

Сегодня в Стокгольме на стадионе «Френдс Арена» определится обладатель второго по значимости европейского клубного турнира. Вывеска шведского финала – «Аякс» - «МЮ» – совсем немногим уступает финалу Лиги чемпионов. Для тех, кто, как автор этих строк, активно начинал следить за европейским футболом в середине 1990-х, так точно. Пусть «Аякс» и «МЮ» в последние годы и не хватают звезд не только на международной, но и на внутренней арене. Но не исключено, что нынешний финал станет для его участников первым шагом, чтобы вернуть себе былую славу.

«Манчестер Юнайтед», начавший свой путь в Лиге Европы поединком с другим голландским клубом – «Фейеноордом», в начале сезона точно не делал ставку на Лигу Европы. Но по мере прохождения турнирной дистанции и увеличения отставания от зоны Лиги чемпионов в чемпионате Англии интерес Жозе Моуриньо к турниру только возрастал. В последний месяц, поняв, что в чемпионате Англии выше шестого места «МЮ» не поднимется, португалец сместил приоритеты в сторону Лиги Европы.

Перед ответным полуфиналом с «Сельтой» Моуриньо вообще заявил, что матч против галисийцев – один из самых важных в истории клуба. Теперь таковым для «МЮ» является поединок против «Аякса». Ведь выигрыш трофея - это не только возможность спасти еще один провальный сезон (6-е место в чемпионате), но и сыграть в следующем году в Лиге чемпионов. А это, как говорил классик, совсем другой турнир.

«Аякс» до последнего вел борьбу за трофей в Эредивизии, но третий сезон подряд стал вторым, уступив на этот раз титул «Фейеноорду». Для молодой команды Петера Боса, который возглавил «Аякс» прошлым летом, сменив у руля Франка де Бура, второе место в чемпионате – точно не провал, а выход в финал еврокубка, где команда не играла с 1996-го года – большой успех. Многие специалисты сравнивают стиль игры «Аякса» с наделавшим шороху в Лиге чемпионов «Монако». Тот же акцент на атаку, скорости и высокий прессинг.Кроме того, Бост большой акцент делает на физической готовности игроков и тактической выучке.

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы «Аякс» выиграл все семь домашних матчей. В то же время результаты, которые команда показывает на выезде, не могут не настораживать. С «Шальке» голландцы были на грани вылета после домашних 2:0 и только в дополнительное время забили «спасительный» мяч. В полуфинале уже «Лиону» не хватило одного мяча, чтобы отыграться после 1:4 на «Амстердам Арене».

В решающем матче сезона Жозе Моуриньо и Петер Бост не смогут выставить оптимальные составы. У «Аякса» из-за дисквалификации не сыграет левый защитник Ник Вирвегер, а также Дейли Синкгавер, который не успел восстановиться после травмы. У «МЮ» потерь больше. Эрик Бейи пропустит игру из-за дисквалификации, а Шоу, Янг, Ибрагимович и Рохо – травмированы.

К сожалению, финал Лиги Европы омрачен трагическими событиями. Теракт на стадионе в Манчестере, унесший жизни 22 людей, безусловно, скажется на состоянии игроков «МЮ». Жозе Моуриньо накануне игры отменил пресс-конференцию, выступив с заявлением на официальном сайте клуба.

«Все мы сильно опечалены трагическими событиями прошлого вечера. Все время думаем о жертвах и их семьях. У нас есть дело, и мы полетим в Швецию, чтобы сделать это дело. Очень жаль, что мы не можем полететь туда счастливыми, как это всегда бывает с нами перед большими матчами. Я недолго работаю в Манчестере, но убежден, что это горе еще больше сплотит жителей города», - сказал португалец.

Визави Моуриньо Петер Бос, выразив соболезнования в связи с трагедией в Манчестере, отметил, что его подопечные нервничают перед финалом, но это абсолютно нормально: «Если бы мои ребята не нервничали, я бы немедленно отправил их к врачу. Не забывайте, что для них это первый финал, так что нервы - это нормально. Мне просто нужно сделать так, чтобы это не стало проблемой. У нас есть шанс одолеть «Манчестер Юнайтед», если мы навяжем сопернику свою игру. У меня в команде молодые футболисты, поэтому нужно должным образом подготовить их. Это делает мою работу еще более интересной», - сказал наставник «Аякса».

Нужно отметить, что «Аякса» нынешний финал еврокубка станет 15-м в истории (10 побед, четыре поражения), а для «Манчестер Юнайтед» - 12-м (6 побед, пять поражений). Причем, последние два финала Лиги чемпионов – в 2009-м и 2011-м году манкунианцы проиграли «Барселоне».

Ориентировочные составы:

«Аякс»: Онана, Велтман, де Лихт, Санчес, Ридевалд, Классен, Шене, Зиеш, Траоре, Дольберг, Юнес.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Валенсия, Джонс, Блинд, Дармиан, Феллайни, Эррера, Погба, Лингард, Рэшфорд, Мхитарян.

Коэффициенты букмекеров:

На победу «Аякса» дают в среднем 4.40, на ничью – 3,55, а на победу «МЮ» коэффициент 1.95. Ставки букмекеров можно сравнивать на betscan.

                                                                                          24 мая, среда

«Аякс»  «Манчестер Юнайтед»
Стокгольм. Стадион «Френдс Арена». 21.45
Телеканал «Футбол 1»
АЯКС - МЮ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Дамир Скомина (Словения)
 Прогноз Sport.ua – 1:2

 

 

 

Автор — Сергей Цыба, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Invulnerable
      Invulnerable, 24.05.2017 10:09
    -1
    Болеем за АЯКС!!! ВПЕРЁД!!!!
    Ссылка
    Omega78
    Omega78, 24.05.2017 10:39
    +3
    Наверное никто не понимает как МЮ сможет проиграть в финале. Это неприемлемо.
    Победа нужна МЮ как воздух. Тут другого варианта нет.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.