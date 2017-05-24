Аякс – Манчестер Юнайтед. Анонс

Сегодня в Стокгольме на стадионе «Френдс Арена» определится обладатель второго по значимости европейского клубного турнира. Вывеска шведского финала – «Аякс» - «МЮ» – совсем немногим уступает финалу Лиги чемпионов. Для тех, кто, как автор этих строк, активно начинал следить за европейским футболом в середине 1990-х, так точно. Пусть «Аякс» и «МЮ» в последние годы и не хватают звезд не только на международной, но и на внутренней арене. Но не исключено, что нынешний финал станет для его участников первым шагом, чтобы вернуть себе былую славу.

«Манчестер Юнайтед», начавший свой путь в Лиге Европы поединком с другим голландским клубом – «Фейеноордом», в начале сезона точно не делал ставку на Лигу Европы. Но по мере прохождения турнирной дистанции и увеличения отставания от зоны Лиги чемпионов в чемпионате Англии интерес Жозе Моуриньо к турниру только возрастал. В последний месяц, поняв, что в чемпионате Англии выше шестого места «МЮ» не поднимется, португалец сместил приоритеты в сторону Лиги Европы.

Перед ответным полуфиналом с «Сельтой» Моуриньо вообще заявил, что матч против галисийцев – один из самых важных в истории клуба. Теперь таковым для «МЮ» является поединок против «Аякса». Ведь выигрыш трофея - это не только возможность спасти еще один провальный сезон (6-е место в чемпионате), но и сыграть в следующем году в Лиге чемпионов. А это, как говорил классик, совсем другой турнир.

«Аякс» до последнего вел борьбу за трофей в Эредивизии, но третий сезон подряд стал вторым, уступив на этот раз титул «Фейеноорду». Для молодой команды Петера Боса, который возглавил «Аякс» прошлым летом, сменив у руля Франка де Бура, второе место в чемпионате – точно не провал, а выход в финал еврокубка, где команда не играла с 1996-го года – большой успех. Многие специалисты сравнивают стиль игры «Аякса» с наделавшим шороху в Лиге чемпионов «Монако». Тот же акцент на атаку, скорости и высокий прессинг.Кроме того, Бост большой акцент делает на физической готовности игроков и тактической выучке.

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы «Аякс» выиграл все семь домашних матчей. В то же время результаты, которые команда показывает на выезде, не могут не настораживать. С «Шальке» голландцы были на грани вылета после домашних 2:0 и только в дополнительное время забили «спасительный» мяч. В полуфинале уже «Лиону» не хватило одного мяча, чтобы отыграться после 1:4 на «Амстердам Арене».

В решающем матче сезона Жозе Моуриньо и Петер Бост не смогут выставить оптимальные составы. У «Аякса» из-за дисквалификации не сыграет левый защитник Ник Вирвегер, а также Дейли Синкгавер, который не успел восстановиться после травмы. У «МЮ» потерь больше. Эрик Бейи пропустит игру из-за дисквалификации, а Шоу, Янг, Ибрагимович и Рохо – травмированы.

К сожалению, финал Лиги Европы омрачен трагическими событиями. Теракт на стадионе в Манчестере, унесший жизни 22 людей, безусловно, скажется на состоянии игроков «МЮ». Жозе Моуриньо накануне игры отменил пресс-конференцию, выступив с заявлением на официальном сайте клуба.

«Все мы сильно опечалены трагическими событиями прошлого вечера. Все время думаем о жертвах и их семьях. У нас есть дело, и мы полетим в Швецию, чтобы сделать это дело. Очень жаль, что мы не можем полететь туда счастливыми, как это всегда бывает с нами перед большими матчами. Я недолго работаю в Манчестере, но убежден, что это горе еще больше сплотит жителей города», - сказал португалец.

Визави Моуриньо Петер Бос, выразив соболезнования в связи с трагедией в Манчестере, отметил, что его подопечные нервничают перед финалом, но это абсолютно нормально: «Если бы мои ребята не нервничали, я бы немедленно отправил их к врачу. Не забывайте, что для них это первый финал, так что нервы - это нормально. Мне просто нужно сделать так, чтобы это не стало проблемой. У нас есть шанс одолеть «Манчестер Юнайтед», если мы навяжем сопернику свою игру. У меня в команде молодые футболисты, поэтому нужно должным образом подготовить их. Это делает мою работу еще более интересной», - сказал наставник «Аякса».

Нужно отметить, что «Аякса» нынешний финал еврокубка станет 15-м в истории (10 побед, четыре поражения), а для «Манчестер Юнайтед» - 12-м (6 побед, пять поражений). Причем, последние два финала Лиги чемпионов – в 2009-м и 2011-м году манкунианцы проиграли «Барселоне».

Ориентировочные составы:

«Аякс»: Онана, Велтман, де Лихт, Санчес, Ридевалд, Классен, Шене, Зиеш, Траоре, Дольберг, Юнес.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Валенсия, Джонс, Блинд, Дармиан, Феллайни, Эррера, Погба, Лингард, Рэшфорд, Мхитарян.

Коэффициенты букмекеров:

На победу «Аякса» дают в среднем 4.40, на ничью – 3,55, а на победу «МЮ» коэффициент 1.95. Ставки букмекеров можно сравнивать на betscan.

24 мая, среда