Президент ФК Арсенал-Киев: «Никто ни в чем не признается»

Перволиговый «Арсенал-Киев» отстранил от тренировочного процесса основной команды шестерых футболистов и таким образом отреагировал на подозрение со стороны Комитета по этике и честной игре. Напомним, по ходу поединка 31-го тура против «Десны» фиксировались аномальные ставки на крупное поражение столичной команды, что в итоге и произошло. Сейчас в клубе продолжается внутреннее расследование.

Алексей Кикирешко, президент ФК «Арсенал-Киев»:

- Что касается того, как ведется расследование внутри клуба, то мы всех порасспрашивали, делали они это или нет – ответ отрицательный. Никто не признается ни в чем. Нас просто уведомили, что есть подозрение, что игра сдавалась. Я лично разговаривал с людьми из Комитета по этике и честной игре: они сказали, что есть подозрение. Я обсудил с ними то, какие игроки оказались под подозрением – они сказали. Мы тех игроков вызвали, и мы с ними разбираемся, чтобы к клубу от Федерации не было никаких претензий.