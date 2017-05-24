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Президент ФК Арсенал-Киев: «Никто ни в чем не признается»

Алексей Кикирешко рассказал, как идет расследование относительно матча с «Десной»

  • 24.05.2017 09:06
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  • 1 комментария
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ФК Арсенал-Киев. Алексей Кикирешко
© ФК Арсенал-Киев. Алексей Кикирешко

Перволиговый «Арсенал-Киев» отстранил от тренировочного процесса основной команды шестерых футболистов и таким образом отреагировал на подозрение со стороны Комитета по этике и честной игре. Напомним, по ходу поединка 31-го тура против «Десны» фиксировались аномальные ставки на крупное поражение столичной команды, что в итоге и произошло. Сейчас в клубе продолжается внутреннее расследование.

Алексей Кикирешко, президент ФК «Арсенал-Киев»:

- Что касается того, как ведется расследование внутри клуба, то мы всех порасспрашивали, делали они это или нет – ответ отрицательный. Никто не признается ни в чем. Нас просто уведомили, что есть подозрение, что игра сдавалась. Я лично разговаривал с людьми из Комитета по этике и честной игре: они сказали, что есть подозрение. Я обсудил с ними то, какие игроки оказались под подозрением – они сказали. Мы тех игроков вызвали, и мы с ними разбираемся, чтобы к клубу от Федерации не было никаких претензий.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 24.05.2017 09:37
    0
    Ну да, ждите, они признаются... Чистосердечное признание смягчает наказание, но увеличивает срок отсидки... Игроки это прекрасно знают, и будут молчать даже под пытками, себе дороже. Не думаю, что тренеры оставались в полном неведении по поводу договорняков, такого не бывает априори. Если футболисты начинают крысятничать, их просто отжимают с коллектива....
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