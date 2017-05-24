Путин поддержал введение запрета на легионеров в российском футболе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании Госсовета по развитию физкультуры и спорта попросил президента РФ Владимира Путина ввести запрет на легионеров в российском футболе.
– Владимир Владимирович, одна огромная просьба, – сказал Кондратьев. – Знаю, что Виталий Леонтьевич (Мутко, вице-премьер РФ) уже ограничивает количество легионеров и его ругали даже, слышал, как ругали в Сочи… Но можно при вашей поддержке все-таки произвести стопроцентное импортозамещение в российском футболе?
– Правильно, согласен, – ответил Путин.
Источник — Спорт-Экспресс в России
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Ну при чем здесь это? Это что вопрос Путина? Или просто настолько все привыкли ему лизать, что уже нет понимание его ли это вопрос!?
.. а если у условного Зенита или Спартака свои взгляды на комплектацию, то зачем их загонять в какие-то жесткие рамки, которые удобны, в первую очередь, их соперникам?
и, во-вторых, раз воспитанники того же Краснодара так хороши, то пусть они и доказывают, что они сильнее легионеров Питера или Москвы. доказывают на поле, а не в подковерной борьбе.естесственным отбором, так сказать
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