Путин поддержал введение запрета на легионеров в российском футболе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании Госсовета по развитию физкультуры и спорта попросил президента РФ Владимира Путина ввести запрет на легионеров в российском футболе.

– Владимир Владимирович, одна огромная просьба, – сказал Кондратьев. – Знаю, что Виталий Леонтьевич (Мутко, вице-премьер РФ) уже ограничивает количество легионеров и его ругали даже, слышал, как ругали в Сочи… Но можно при вашей поддержке все-таки произвести стопроцентное импортозамещение в российском футболе?

– Правильно, согласен, – ответил Путин.