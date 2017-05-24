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Путин поддержал введение запрета на легионеров в российском футболе

В РФ такой шаг называют «стопроцентным импортозамещением»

  • 24.05.2017 08:33
  • 1786 просмотров
  • 10 комментария
Метки
112.ua. Владимир Путин
© 112.ua. Владимир Путин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании Госсовета по развитию физкультуры и спорта попросил президента РФ Владимира Путина ввести запрет на легионеров в российском футболе.

– Владимир Владимирович, одна огромная просьба, – сказал Кондратьев. – Знаю, что Виталий Леонтьевич (Мутко, вице-премьер РФ) уже ограничивает количество легионеров и его ругали даже, слышал, как ругали в Сочи… Но можно при вашей поддержке все-таки произвести стопроцентное импортозамещение в российском футболе?
– Правильно, согласен, – ответил Путин.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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Комментарии
    Артем Ильичев
      Артем Ильичев, 24.05.2017 08:44
    +11
    Неси дневник!
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    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 24.05.2017 08:53
    +5
    мдааа кто-то в редакции спорт.юа очень любит путина. хотя это уже давно не новость...
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    jwls
      jwls, 24.05.2017 08:55
    +6
    Та не, не пойдут они на это. Им же нужен результат, пиар и так дальше - а без легионеров, думается, их чемп (как и любой другой) жестко опуститься. Ну не сможет условный цск или зенит конкурировать в Европе без легионеров
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    антиМордва
      антиМордва, 24.05.2017 09:15
    +13
    В Україні жодного Тупіна не знають, є загальновизнане х.йло - носій чемодана Собчака, міль, підривник мокшанскьких метро і будинків, "міроточітєль" всіх мокш
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    slava_novogorsku
    online
      slava_novogorsku, 24.05.2017 09:47
    -3
    Для того чтоб умничать, нужно для начала знать, что происходит в Краснодарском крае, насегодняшний день Галицким, владельцем клуба Краснодар, создана одна из лучших в Европе детских футбольных академий, где с детьми работают тренеры из Бразилии, Аргентины, Испании . Плюс по всему краю создано большое количество филиалов академии. Выпускники академии должны иметь место для трудоустройства в клубах Российской премьер лиги, а уровень многих легионеров оставляет желать лучшего. Живой пример с тем же ЦСКА Оланаре который полгода ничего забить не мог, заменили на воспитанника ЦСКА Чалова 19 летнего , который в каждом матче минимум один раз да забивает а то и больше
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    kotbaziliozp
    online
      kotbaziliozp, 24.05.2017 09:52
    0
    Почитайте "Москва 2042" Владимира Войновича - пророческая вещь....
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    shacur83
    online
    shacur83, 24.05.2017 09:54
    +1
    slava_novogorsku, 24.05.2017 09:47
    Для того чтоб умничать, нужно для начала знать, что происходит в Краснодарском крае, насегодняшний день Галицким, владельцем клуба Краснодар, создана одна из лучших в Европе детских футбольных академий, где с детьми работают тренеры из Бразилии, Аргентины, Испании . Плюс по всему краю создано большое количество филиалов академии. Выпускники академии должны иметь место для трудоустройства в клубах Российской премьер лиги, а уровень многих легионеров оставляет желать лучшего. Живой пример с тем же ЦСКА Оланаре который полгода ничего забить не мог, заменили на воспитанника ЦСКА Чалова 19 летнего , который в каждом матче минимум один раз да забивает а то и больше
    .
    Ну при чем здесь это? Это что вопрос Путина? Или просто настолько все привыкли ему лизать, что уже нет понимание его ли это вопрос!?
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    уух
    online
      уух, 24.05.2017 10:00
    +1
    slava_novogorsku, 24.05.2017 09:47
    Для того чтоб умничать, нужно для начала знать, что происходит в Краснодарском крае, насегодняшний день Галицким, владельцем клуба Краснодар, создана одна из лучших в Европе детских футбольных академий, где с детьми работают тренеры из Бразилии, Аргентины, Испании . Плюс по всему краю создано большое количество филиалов академии. Выпускники академии должны иметь место для трудоустройства в клубах Российской премьер лиги, а уровень многих легионеров оставляет желать лучшего. Живой пример с тем же ЦСКА Оланаре который полгода ничего забить не мог, заменили на воспитанника ЦСКА Чалова 19 летнего , который в каждом матче минимум один раз да забивает а то и больше
    а разве кто-то заставляет Краснодар накупать легионеров? не нравятся - не берите. ставьте своих, раз так круто выращиваете...
    .. а если у условного Зенита или Спартака свои взгляды на комплектацию, то зачем их загонять в какие-то жесткие рамки, которые удобны, в первую очередь, их соперникам?
    и, во-вторых, раз воспитанники того же Краснодара так хороши, то пусть они и доказывают, что они сильнее легионеров Питера или Москвы. доказывают на поле, а не в подковерной борьбе.естесственным отбором, так сказать
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    Космонавт ДК
    online
      Космонавт ДК, 24.05.2017 10:03
    +1
    Ну тогда импортозамещение должно коснуться и тренеров..
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 24.05.2017 10:07
    0
    И импортозамещение ЧМ 2018 , сделайте пожалуйста
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