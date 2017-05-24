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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ради Коноплянки сделали исключение»

Наставник сборной Украины прокомментировал вызов игроков на ближайшие поединки национальной команды

  • 24.05.2017 08:23
  • 3722 просмотров
  • 14 комментария
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ФФУ. Андрей Шевченко
© ФФУ. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал вызов игроков на ближайшие поединки национальной команды против Мальты и Финляндии.

— Андрей Николаевич, рискну предположить, что это был самый сложный выбор за время вашей работы в национальной команде. Правильно?
— Думаю, да. Большинство футболистов, выступающих за границей, не имеют игровой практики, и это для нас проблема. Мы сделали исключение только по Евгению Коноплянке ввиду того, что на его позиции не такая уж и большая конкуренция. Остальным ребятам я сам позвонил и объяснил ситуацию. На их позициях есть игроки, которые регулярно выходят на поле.

— В основном списке значатся фамилии 23-х исполнителей — это меньше, чем вы обычно вызывали. С чем связано такое сокращение?
— С окончанием сезона. Мы посчитали, что будет лучше, если ребята отдохнут, решат вопросы со своим будущим, а не просто приедут и будут тренироваться. У нас есть резервный список. Посмотрим, смогут ли восстановиться после травм Руслан Ротань и Артем Кравец. Будем следить за тем, как себя проявят в последних турах чемпионата Украины Иван Петряк, Виктор Цыганков и Артем Довбык. В случае необходимости кого-то из них еще вызовем, с этим никаких проблем нет.

— Впервые за время вашей работы в сборной появилась возможность провести перед официальным матчем контрольную встречу. Для команды это большой плюс?
— Безусловно. Мы сможем смоделировать игру с Финляндией.

— Не будете скрывать от соперника основу, пытаться его запутать?
— Нет. Наша основная цель — решить свои вопросы. Посмотрим, может, немного поменяем схему игры впереди, поставим перед футболистами определенные задачи. Меня беспокоит проблема присутствия наших игроков в штрафной площади во время атаки — слишком мало их там находится. Над этим и будем работать. Плюс, конечно, нужно повышать качество исполнения.

— Вы не сворачиваете со своего курса и опять вызываете новых молодых игроков. Андрей Лунин и Владимир Шепелев — это будущее нашей сборной?
— Совершенно верно. Я уже не раз говорил, что шансы попасть в национальную команду есть у всех. Пускай ребята доказывают это своими действиями, а мы будем их вызывать. Весной Шепелев стал игроком основного состава Динамо, начал показывать стабильный футбол, мы за ним внимательно следили. В свою очередь Лунин — очень перспективный вратарь, который демонстрирует не по годам уверенную игру. Мы смотрели его матчи, о нем хорошо отзывается тренер голкиперов Педро Харо. Также я контактировал с Дмитрием Михайленко и Андреем Русолом. В общем, самое время познакомиться с этим парнем.

— После длительного перерыва возвращается в сборную и Денис Гармаш…
— В последнее время в его действиях появилась стабильность, он начал забивать, и мы не могли не обратить на него внимание.

Евгений ГРЕСЬ

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    Виктор Костюк
      Виктор Костюк, 24.05.2017 09:28
    +4
    Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ради Коноплянки сделали исключение»
    ______________________________________________________

    Вот как так можно, а!!!? А где же лозунг, что играть должны исключительно те, кто имеет постоянную практику в своём клубе? И исключений быть не должно. Для Вас, Николаевич, тоже сделали огромнейшее исключение. Вот за какие-такие тренерские заслуги его поставили во главе национальной сборной!!? И не надо прикрываться здесь своими помощниками (у семи нянек дитя без глаза) Былые игровые заслуги, и золотой мяч, здесь не в счет.
    В общем, одни исключения, и укранский футбол медленно, но уверенно загибается.
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    A-68
      A-68, 24.05.2017 09:30
    -1
    Успіхів збірній Україні по футболу.!!!
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    solova63
      solova63, 24.05.2017 09:39
    0
    так сделал бы заодно исключение и для кукушкина, чего уж там - на его позиции тоже не ахти какая конкуренция... Эх, Шева! Ну посмотрим, сколько назабивают Беседин и Кормилец , наши так сказать форварды ...
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    SrnaDario
      SrnaDario, 24.05.2017 09:43
    0
    Тренер повинен викликати сильніших, не залежно від того грають в своїх командах чи ні. Йому потім за результат відповідати. Грубо кажучи, баночник Барселони завжди краще ніж основний гравець Волині.
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    уух
    online
      уух, 24.05.2017 09:44
    0
    с таким, с позволения сказать, подходом ничего хорошего, увы, ждать не приходится
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    SrnaDario
      SrnaDario, 24.05.2017 09:45
    0
    solova63, 24.05.2017 09:39
    так сделал бы заодно исключение и для кукушкина, чего уж там - на его позиции тоже не ахти какая конкуренция... Эх, Шева! Ну посмотрим, сколько назабивают Беседин и Кормилец , наши так сказать форварды ...

    І відразу називайте альтернативу. Так буде більш інформативно.
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    уух
    online
      уух, 24.05.2017 09:47
    0
    SrnaDario, 24.05.2017 09:43
    баночник Барселони завжди краще ніж основний гравець Волині.
    -------------------------------------------

    твердження "вєсьма спорноє"
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    Юрий Алпатов
    online
      Юрий Алпатов, 24.05.2017 09:48
    0
    Смешно, честно смешно. Ванька делает два ассиста, у тебя ж под носом ептить Шева ты ж на игре был с Зарей, ты мало того не вызываешь его и ставишь в резерв. То есть коноплянка будет играть и с мальтой и финами. И этот человек будет тупо бежать вперед и с криками Коля или Эдик помоги в защите.
    Блин честно если не выиграете у финов и в дальнейшем.
    Если кто то заикнется насчет бойкота, я буду говорить что наша сборная днище. И это будет стыдно.
    Блин куча игроков есть просмотреть Хлебас, Довбык, Чигринский, Лепа между прочим игрок месяца в хорватии блин.
    Честно за некоторых пацанов реально обидно.
    Раньше мы видели в сборной ото всюду. Сейчас мдаа...
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    SrnaDario
      SrnaDario, 24.05.2017 09:48
    -1
    уух, 24.05.2017 09:47
    SrnaDario, 24.05.2017 09:43
    баночник Барселони завжди краще ніж основний гравець Волині.
    -------------------------------------------твердження "вєсьма спорноє"

    Ну і назвіть гравця основи Волині, який кращий хоч якогось баночника Барселони.
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    Юрий Алпатов
    online
      Юрий Алпатов, 24.05.2017 09:50
    -1
    solova63, 24.05.2017 09:39
    так сделал бы заодно исключение и для кукушкина, чего уж там - на его позиции тоже не ахти какая конкуренция... Эх, Шева! Ну посмотрим, сколько назабивают Беседин и Кормилец , наши так сказать форварды ...
    А про беседина между прочим чувак стабильно забивает и делает движ впереди. Селезнев согласен.
    Ссылка
    Юрий Алпатов
    online
      Юрий Алпатов, 24.05.2017 09:51
    0
    SrnaDario, 24.05.2017 09:48
    уух, 24.05.2017 09:47
    SrnaDario, 24.05.2017 09:43 баночник Барселони завжди краще ніж основний гравець Волині.-------------------------------------------твердження "вєсьма спорноє"
    Та все это знают, когда тренер дает такие пресс конференции такое чувство он с нас идиотов делает.
    Ну і назвіть гравця основи Волині, який кращий хоч якогось баночника Барселони.
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    Владимир Коробко
    Владимир Коробко, 24.05.2017 09:57
    0
    Виктор Костюк, 24.05.2017 09:28
    Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ради Коноплянки сделали исключение»
    ______________________________________________________Вот как так можно, а!!!? А где же лозунг, что играть должны исключительно те, кто имеет постоянную практику в своём клубе? И исключений быть не должно. Для Вас, Николаевич, тоже сделали огромнейшее исключение. Вот за какие-такие тренерские заслуги его поставили во главе национальной сборной!!? И не надо прикрываться здесь своими помощниками (у семи нянек дитя без глаза) Былые игровые заслуги, и золотой мяч, здесь не в счет.
    В общем, одни исключения, и укранский футбол медленно, но уверенно загибается.
    За что поставили?Не имей сто друзей,а имей одного кума где нужно.
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    Андрей Сташкевич
    online
      Андрей Сташкевич, 24.05.2017 10:05
    0
    насчет коментария про тренерские заслуги. зидан много тренерских успехов сделал? перед тем как стать тренером реала, или гвардиола. тут не надо кричать мол футбол умирает кумоство и т.д даваите смотреть на результаты и игру. а не как раньше 2 клуба преставляли всю зборную. насчет гармаша то он ненужен зботнои пусть научитса психику свою контролировать, его еле ели в финале сдержали даже медики ему уже говорили. насчет высказывания баночника барселоны(там есть игрок представляющии зборную)))) коноплянка пусть решает свои проблемы игровои практики сам а не за счет зборнои) на последок мы вправе высказывать свою точку зрения но решать не нам а тренеру, и смотря на игру зборнои вполне удовлетворительна игра только результат пока неудовлетворительный
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    уух
    online
      уух, 24.05.2017 10:08
    0
    SrnaDario, 24.05.2017 09:48
    Ну і назвіть гравця основи Волині, який кращий хоч якогось баночника Барселони.
    --------------------------------------------

    а в нас є кандидати до збірної з лавки Барселони? ..чи хтось пропонує туди гравця Волині?
    мова, нагадую, йде про, з одного бокуц, Коноплянку, який на протязі долгого часу не має нормальної, якще не ніякої, ігрової практики і тому, скоріше за все, знаходиться в поганому психологічному стані і в не менш поганих ігрових кондиціях, та, з другого, про гравців, не другої шістки и не первшої ліги, що здатні зіграти на його позоції
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