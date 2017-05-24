Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ради Коноплянки сделали исключение»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал вызов игроков на ближайшие поединки национальной команды против Мальты и Финляндии.

— Андрей Николаевич, рискну предположить, что это был самый сложный выбор за время вашей работы в национальной команде. Правильно?

— Думаю, да. Большинство футболистов, выступающих за границей, не имеют игровой практики, и это для нас проблема. Мы сделали исключение только по Евгению Коноплянке ввиду того, что на его позиции не такая уж и большая конкуренция. Остальным ребятам я сам позвонил и объяснил ситуацию. На их позициях есть игроки, которые регулярно выходят на поле.

— В основном списке значатся фамилии 23-х исполнителей — это меньше, чем вы обычно вызывали. С чем связано такое сокращение?

— С окончанием сезона. Мы посчитали, что будет лучше, если ребята отдохнут, решат вопросы со своим будущим, а не просто приедут и будут тренироваться. У нас есть резервный список. Посмотрим, смогут ли восстановиться после травм Руслан Ротань и Артем Кравец. Будем следить за тем, как себя проявят в последних турах чемпионата Украины Иван Петряк, Виктор Цыганков и Артем Довбык. В случае необходимости кого-то из них еще вызовем, с этим никаких проблем нет.

— Впервые за время вашей работы в сборной появилась возможность провести перед официальным матчем контрольную встречу. Для команды это большой плюс?

— Безусловно. Мы сможем смоделировать игру с Финляндией.

— Не будете скрывать от соперника основу, пытаться его запутать?

— Нет. Наша основная цель — решить свои вопросы. Посмотрим, может, немного поменяем схему игры впереди, поставим перед футболистами определенные задачи. Меня беспокоит проблема присутствия наших игроков в штрафной площади во время атаки — слишком мало их там находится. Над этим и будем работать. Плюс, конечно, нужно повышать качество исполнения.

— Вы не сворачиваете со своего курса и опять вызываете новых молодых игроков. Андрей Лунин и Владимир Шепелев — это будущее нашей сборной?

— Совершенно верно. Я уже не раз говорил, что шансы попасть в национальную команду есть у всех. Пускай ребята доказывают это своими действиями, а мы будем их вызывать. Весной Шепелев стал игроком основного состава Динамо, начал показывать стабильный футбол, мы за ним внимательно следили. В свою очередь Лунин — очень перспективный вратарь, который демонстрирует не по годам уверенную игру. Мы смотрели его матчи, о нем хорошо отзывается тренер голкиперов Педро Харо. Также я контактировал с Дмитрием Михайленко и Андреем Русолом. В общем, самое время познакомиться с этим парнем.

— После длительного перерыва возвращается в сборную и Денис Гармаш…

— В последнее время в его действиях появилась стабильность, он начал забивать, и мы не могли не обратить на него внимание.

Евгений ГРЕСЬ