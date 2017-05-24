Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ради Коноплянки сделали исключение»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал вызов игроков на ближайшие поединки национальной команды против Мальты и Финляндии.
— Андрей Николаевич, рискну предположить, что это был самый сложный выбор за время вашей работы в национальной команде. Правильно?
— Думаю, да. Большинство футболистов, выступающих за границей, не имеют игровой практики, и это для нас проблема. Мы сделали исключение только по Евгению Коноплянке ввиду того, что на его позиции не такая уж и большая конкуренция. Остальным ребятам я сам позвонил и объяснил ситуацию. На их позициях есть игроки, которые регулярно выходят на поле.
— В основном списке значатся фамилии 23-х исполнителей — это меньше, чем вы обычно вызывали. С чем связано такое сокращение?
— С окончанием сезона. Мы посчитали, что будет лучше, если ребята отдохнут, решат вопросы со своим будущим, а не просто приедут и будут тренироваться. У нас есть резервный список. Посмотрим, смогут ли восстановиться после травм Руслан Ротань и Артем Кравец. Будем следить за тем, как себя проявят в последних турах чемпионата Украины Иван Петряк, Виктор Цыганков и Артем Довбык. В случае необходимости кого-то из них еще вызовем, с этим никаких проблем нет.
— Впервые за время вашей работы в сборной появилась возможность провести перед официальным матчем контрольную встречу. Для команды это большой плюс?
— Безусловно. Мы сможем смоделировать игру с Финляндией.
— Не будете скрывать от соперника основу, пытаться его запутать?
— Нет. Наша основная цель — решить свои вопросы. Посмотрим, может, немного поменяем схему игры впереди, поставим перед футболистами определенные задачи. Меня беспокоит проблема присутствия наших игроков в штрафной площади во время атаки — слишком мало их там находится. Над этим и будем работать. Плюс, конечно, нужно повышать качество исполнения.
— Вы не сворачиваете со своего курса и опять вызываете новых молодых игроков. Андрей Лунин и Владимир Шепелев — это будущее нашей сборной?
— Совершенно верно. Я уже не раз говорил, что шансы попасть в национальную команду есть у всех. Пускай ребята доказывают это своими действиями, а мы будем их вызывать. Весной Шепелев стал игроком основного состава Динамо, начал показывать стабильный футбол, мы за ним внимательно следили. В свою очередь Лунин — очень перспективный вратарь, который демонстрирует не по годам уверенную игру. Мы смотрели его матчи, о нем хорошо отзывается тренер голкиперов Педро Харо. Также я контактировал с Дмитрием Михайленко и Андреем Русолом. В общем, самое время познакомиться с этим парнем.
— После длительного перерыва возвращается в сборную и Денис Гармаш…
— В последнее время в его действиях появилась стабильность, он начал забивать, и мы не могли не обратить на него внимание.
Евгений ГРЕСЬ
Источник — zbirna.com
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Вот как так можно, а!!!? А где же лозунг, что играть должны исключительно те, кто имеет постоянную практику в своём клубе? И исключений быть не должно. Для Вас, Николаевич, тоже сделали огромнейшее исключение. Вот за какие-такие тренерские заслуги его поставили во главе национальной сборной!!? И не надо прикрываться здесь своими помощниками (у семи нянек дитя без глаза) Былые игровые заслуги, и золотой мяч, здесь не в счет.
В общем, одни исключения, и укранский футбол медленно, но уверенно загибается.
І відразу називайте альтернативу. Так буде більш інформативно.
баночник Барселони завжди краще ніж основний гравець Волині.
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твердження "вєсьма спорноє"
Блин честно если не выиграете у финов и в дальнейшем.
Если кто то заикнется насчет бойкота, я буду говорить что наша сборная днище. И это будет стыдно.
Блин куча игроков есть просмотреть Хлебас, Довбык, Чигринский, Лепа между прочим игрок месяца в хорватии блин.
Честно за некоторых пацанов реально обидно.
Раньше мы видели в сборной ото всюду. Сейчас мдаа...
баночник Барселони завжди краще ніж основний гравець Волині.
-------------------------------------------твердження "вєсьма спорноє"
Ну і назвіть гравця основи Волині, який кращий хоч якогось баночника Барселони.
SrnaDario, 24.05.2017 09:43 баночник Барселони завжди краще ніж основний гравець Волині.-------------------------------------------твердження "вєсьма спорноє"
Та все это знают, когда тренер дает такие пресс конференции такое чувство он с нас идиотов делает.
Ну і назвіть гравця основи Волині, який кращий хоч якогось баночника Барселони.
______________________________________________________Вот как так можно, а!!!? А где же лозунг, что играть должны исключительно те, кто имеет постоянную практику в своём клубе? И исключений быть не должно. Для Вас, Николаевич, тоже сделали огромнейшее исключение. Вот за какие-такие тренерские заслуги его поставили во главе национальной сборной!!? И не надо прикрываться здесь своими помощниками (у семи нянек дитя без глаза) Былые игровые заслуги, и золотой мяч, здесь не в счет.
В общем, одни исключения, и укранский футбол медленно, но уверенно загибается.
Ну і назвіть гравця основи Волині, який кращий хоч якогось баночника Барселони.
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а в нас є кандидати до збірної з лавки Барселони? ..чи хтось пропонує туди гравця Волині?
мова, нагадую, йде про, з одного бокуц, Коноплянку, який на протязі долгого часу не має нормальної, якще не ніякої, ігрової практики і тому, скоріше за все, знаходиться в поганому психологічному стані і в не менш поганих ігрових кондиціях, та, з другого, про гравців, не другої шістки и не первшої ліги, що здатні зіграти на його позоції
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