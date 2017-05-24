Петер БОС: Если бы мои ребята не нервничали, я бы отправил их к врачу

Главный тренер «Аякса» Петер Бос поделился ожиданиями от битвы с «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы.

«Если бы мои ребята не нервничали, я бы немедленно отправил их к врачу. Не забывайте, что для них это первый финал, так что нервы - это нормально. Мне просто нужно сделать так, чтобы это не стало проблемой.

У нас есть шанс одолеть «Манчестер Юнайтед», если мы навяжем сопернику свою игру. У меня в команде молодые футболисты, поэтому нужно должным образом подготовить их. Это делает мою работу еще более интересной», – отметил Бос.

Финал лиги Европы «Аякс» – «Манчестер Юнайтед» состоится 24-го мая в 21:45 по киевскому времени.