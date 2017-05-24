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Жозе МОУРИНЬО: «Жаль, что мы не можем полететь в Швецию счастливыми»

Трагедия в Манчестере еще больше сплотит жителей города, считает тренер «МанЮнайтед»

  • 24.05.2017 07:49
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telegraph.co.uk. Жозе Моуриньо
© telegraph.co.uk. Жозе Моуриньо

УЕФА пошел навстречу «МЮ», который из-за трагических событий в Манчестере попросил отменить свою пресс-конференцию перед финалом Лиги Европы против «Аякса» на «Френдс Арене» в Стокгольме. Ниже приводим комментарий Жозе Моуриньо из официального заявления клуба.

«Все мы сильно опечалены трагическими событиями прошлого вечера. Все время думаем о жертвах и их семьях. У нас есть дело, и мы полетим в Швецию, чтобы сделать это дело. Очень жаль, что мы не можем полететь туда счастливыми, как это всегда бывает с нами перед большими матчами. Я недолго работаю в Манчестере, но убежден, что это горе еще больше сплотит жителей города».

Финал лиги Европы «Аякс» – «Манчестер Юнайтед» состоится 24-го мая в 21:45 по киевскому времени.

Источник — УЕФА

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