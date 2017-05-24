Сборная Украины U-15 уступила Чехии в товарищеском матче

У вівторок, 23 травня, юнацька збірна команда України серед гравців віком до 15 років поступилася у контрольній зустрічі одноліткам із Чехії – 0:1.



Перший офіційний міжнародний матч юнацької збірної команди України серед гравців віком до 15 років. Ось такою гучною вивіскою супроводжувався товариський поєдинок наймолодшої української збірної, очолюваною Володимиром Єзерським. Нещодавно новостворена збірна провела спаринг із футболістами з академії донецького «Шахтаря», а вже сьогодні на «синьо-жовтих» чекав серйозніший іспит на спортивно-тренувальній базі «Арсенал» у Щасливому.



Команди розпочали матч із взаємних «пристрілок»: українці, у складі яких гру розпочали одразу 11 динамівців, провели перспективну атаку правим флангом, яку не встиг замкнути єдиний форвард нашої команди у цій грі Владислав Ванат. Чехи відповіли загостренням з правого флангу, яке у карколомному підкаті вчасно перервав Емере.



В цілому ж, перший тайм пройшов відверто спокійно: гра характеризувалася чималим відсотком браку з боку обох колективів, ще й спека дала про себе знати, завадивши футболістам демонструвати максимальні швидкості на полі. «Синьо-жовті» на правах господарів більше контролювали м’яч у центральній зоні, і більшість передач адресувалася саме на центрфорварда Ваната. На жаль, наша «сімка» у більшості випадків потрапляла в офсайдну пастку чеських захисників.



Збірна Чехії за увесь перший тайм лише одного разу загрожувала воротам Нещерета, причому посприяли цьому українці. Помилка у центрі поля призвела до того, що Свобода вийшов на оперативний простір та пробив по воротах, але голкіпер української збірної впевнено зреагував у цьому епізоді. Українці відповіли не менш гостро вже під завісу першого тайму: Вьюнник обікрав Мастни і віддав прострільну передачу на партнерів, яким, здавалося, залишалося лише вразити порожні ворота. Але лайнсмен при цьому зафіксував положення «поза грою» у Ваната.



Перерва, схоже, долала більше сил підопічним Яноушека, які заграли агресивніше на половині поля українців. Захисна ланка «синьо-жовтих» працювала з перших хвилин другого тайму максимально сконцентровано. І все же на 66-й хвилині стався епізод, який і вирішив долю поєдинку. Гложек увірвався у вільну зону на лівому фланзі, прострілив у район одинадцятиметрової позначки, а Каналес вразив правий нижній кут воріт Нещерета.



«Синьо-жовті» спробували організувати ударну кінцівку, притиснувши чехів до власних воріт. Судаков та Емере по черзі «стріляли» з дальньої дистанції, але надійну гру на лінії демонстрував Мастни. Чудову нагоду врятувати гру мав Вивчаренко на 78-й хвилині, але м’яч після його удару головою лише потурбував сітку із зовнішнього боку.



«Ми зараз знайомимося, це інформативний збір. Два дні тому усі хлопці брали участь у чемпіонаті. Досить коротке вікно, протягом тижня футболісти мають провести чотири матчі. Звичайно, це велике навантаження, ще й погода далася взнаки. Але на сьогоднішній день у мене немає ніяких питань до хлопців по самовіддачі. Саме через такі ігри ми розуміємо, на якому рівні знаходимося на поточний момент. Будемо аналізувати ті помилки, які були у цій грі, і рухатися далі», - сказав після матчу головний тренер збірної U-15 Володимир Єзерський.



Товариський матч



Україна U-15 – Чехія U-15 – 0:1

Гол: Каналес (66)



Україна: Нещерет – Емере, Забарний, Ванат (Гончарук, 55), Вьюнник (Рубчинський, 74), Блізніченко (Волинець, 41), Глушач (Судаков, 55), Кулаковський, Вивчаренко (к), Бражко (Кобилянський, 52), Скорко

Чехія: Мастни – Новачек, Коуделка, Гурал (Каналес, 56), Воячке (Геллебранд, 56), Свобода (Фрейсінгер, 65), Кнейфель (Гложек, 41), Борковец (Шипек, 41), Гедеон (к) (Кіршнер, 80+1), Шимек, Кожелуг

Попередження: Емере (26), Блізніченко (37), Ванат (51) – Гедеон (37), Коуделка (51), Шипек (68), Шимек, 71