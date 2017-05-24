Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ворскла готовится к поединку с Днепром

Полтавская команда получила дополнительный отдых после выезда во Львов

  • 24.05.2017 07:28
  • 110 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Ворскла
© ФК Ворскла

После тяжелого переезда из Львова в Полтаву, который ворскляне проделали на клубном автобусе, вполне логично, что тренерский штаб дал два выходных дня ребятам, которые и без того заслужили этот отдых, ведь одержали выездную победу.

Во вторник после обеда все собрались на загородной тренировочной базе в Марках, где сначала прошли сквозь руки врачей, затем посетили теоретическое занятие с «разбором полетов» по ​​мотивам встречи 30-го тура, а после вышли на полуторачасовое тренировочное занятие. Уже с завтрашнего дня команда вступает в фазу специальной подготовки к домашней игре, которая завершит сезон 2016/2017 в Полтаве.

Встреча 31-го тура Лиги Пари- Матч «Ворскла» - «Днепр» состоится 27 мая (суббота) в 17:00.

Источник — ФК Ворскла

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.