Ворскла готовится к поединку с Днепром

После тяжелого переезда из Львова в Полтаву, который ворскляне проделали на клубном автобусе, вполне логично, что тренерский штаб дал два выходных дня ребятам, которые и без того заслужили этот отдых, ведь одержали выездную победу.

Во вторник после обеда все собрались на загородной тренировочной базе в Марках, где сначала прошли сквозь руки врачей, затем посетили теоретическое занятие с «разбором полетов» по ​​мотивам встречи 30-го тура, а после вышли на полуторачасовое тренировочное занятие. Уже с завтрашнего дня команда вступает в фазу специальной подготовки к домашней игре, которая завершит сезон 2016/2017 в Полтаве.

Встреча 31-го тура Лиги Пари- Матч «Ворскла» - «Днепр» состоится 27 мая (суббота) в 17:00.