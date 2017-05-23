Заур АЗИЗОВ: «Нет никаких проблем с новым контрактом Григорчука»

Генменеджер азербайджанского футбольного клуба «Габала» Заур Азизов прокомментировал желание владельца украинского «Динамо» Игоря Суркиса видеть Романа Григорчука в своей команде и возможного нового контракта с тренером.
«Он сейчас на отдыхе. Нет никаких проблем с новым контрактом. Остается лишь его подписать. Это случится, как только завершится отпуск Романа Григорчука, - заявил Азизов. - Что касается киевского «Динамо», то у клуба сложились такие отношения с Григорчуком, что если будет что-то серьезное, то мы первыми об этом узнаем, а не от СМИ».
Источник — Azerisport.com
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