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Заур АЗИЗОВ: «Нет никаких проблем с новым контрактом Григорчука»

Генменеджер «Габалы» ничего не слышал о заинтересованности киевского «Динамо» в услугах Григорчука

  • 23.05.2017 23:46
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azerifootball.com. Роман Григорчук
© azerifootball.com. Роман Григорчук
Генменеджер азербайджанского футбольного клуба «Габала» Заур Азизов прокомментировал желание владельца украинского «Динамо» Игоря Суркиса видеть Романа Григорчука в своей команде и возможного нового контракта с тренером.
 
«Он сейчас на отдыхе. Нет никаких проблем с новым контрактом. Остается лишь его подписать. Это случится, как только завершится отпуск Романа Григорчука, - заявил Азизов. - Что касается киевского «Динамо», то у клуба сложились такие отношения с Григорчуком, что если будет что-то серьезное, то мы первыми об этом узнаем, а не от СМИ».

Источник — Azerisport.com

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