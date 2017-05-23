Владимир Пятенко покинул Крумкачы

а миля особо не гонит.. все по делу сказал.. и да миля на голову сильней любого теперешнего динам...

Теперь на эти деньги купят мбаппе или гризмана

___________________________________________Неужели кто-то еще верит, что именно народ, сейчас выб...

забули згадати, що на гонках ТТ Isle кожного року гине в аварії як мінімум один гонщик, про що ка...

интересно будет на Десну в УПЛ посмотреть.

а Кьелини в Ювентусе технарь и мастер первого паса? для этого есть Бонуччи, в Шахтере например Ра...

смотрите чтобы у малиновского опять температура не подскочила. А то толку с него буде , как с коз...

так они арендовали стадион, заплатили деньги Динамо. Было б странно, если б Шахтер вел пресс-конф...