Владимир Пятенко покинул Крумкачы

Владимир Николаевич Пятенко по семейным обстоятельствам покидает пост главного тренера «Крумкачы». Сегодня Владимир Пятенко попрощался с командой. Также команду покидает помощник главного тренера Альберт Сергеевич Ковалёв.
Тренировочное занятие проводил главный тренер дубля «Крумкачы» Алексей Леонидович Кучук.
Ранее сообщалось, что в «Крумкачы» вернется Олег Дулуб, завершающий свое сотрудничество с львовскими «Карпатами».
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