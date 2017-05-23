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Владимир Пятенко покинул Крумкачы

Украинский специалист по семейным обстоятельствам покинул пост главного тренера

  • 23.05.2017 22:22
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krumka.by
© krumka.by

Владимир Николаевич Пятенко по семейным обстоятельствам покидает пост главного тренера «Крумкачы». Сегодня Владимир Пятенко попрощался с командой. Также команду покидает помощник главного тренера Альберт Сергеевич Ковалёв.

Тренировочное занятие проводил главный тренер дубля «Крумкачы» Алексей Леонидович Кучук.

Ранее сообщалось, что в «Крумкачы» вернется Олег Дулуб, завершающий свое сотрудничество с львовскими «Карпатами».

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