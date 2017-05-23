Дмитрий Лепа признан лучшим футболистом Осиека в сезоне

Болельщики «Осиека» признали Дмитрия Лепу лучшим игроком хорватского клуба в сезоне 2016/2017.

Во время голосования оценивались игровые качества, а также отношение футболистов к клубу и болельщикам. В результате украинский полузащитник набрал наибольшее количество голосов.

Ранее лучшим игроком «Осиека» признавался Домагой Вида, в настоящее время выступающий за киевское «Динамо».



Напомним, Дмитрий Лепа перешел в хорватский клуб летом прошлого года и забил семь голов за «Осиек».

