Дмитрий Лепа признан лучшим футболистом Осиека в сезоне

Болельщики «Осиека» признали Дмитрия Лепу лучшим игроком хорватского клуба в сезоне 2016/2017.
Во время голосования оценивались игровые качества, а также отношение футболистов к клубу и болельщикам. В результате украинский полузащитник набрал наибольшее количество голосов.
Ранее лучшим игроком «Осиека» признавался Домагой Вида, в настоящее время выступающий за киевское «Динамо».
Напомним, Дмитрий Лепа перешел в хорватский клуб летом прошлого года и забил семь голов за «Осиек».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.