Черноморец – Заря. Анонс

Далеко не томный вечерок вырисовывается в пятницу у тех, кто продолжает следить за событиями в отечественном футболе. Шутка ли – практически три матча одновременно, и хочешь не хочешь, но нужно выбирать, какой матч предпочесть. С одной стороны, казалось бы, когда играют «Шахтер» с «Динамо», выбор должен быть очевидным. Но как раз сегодня не все так однозначно. У топ-матча турнирного значения никакого, а тот, кто сделает выбор в пользу матча, который будет проходить в Одессе между «Черноморцем» и «Зарей», имеет шанс стать очевидцем исторического события. Несложно разобраться, что теоретически команде Юрия Вернидуба и 48-ми очков может быть достаточно, чтобы занять третье место. Но кто же в «Заре» сейчас полагается на эту теорию? Самому добиться победы, ради этого луганчане буду из кожи вон лезть, чтобы впервые в своей истории обзавестись бронзовыми медалями. Тут главная фишка в том, чтобы решить свою задачу собственными силами, а не полагаться на то, что «Александрия» поможет, отобрав очки в главного конкурента «Зари» «Олимпика».

Что и говорить, тернистым получается путь у команды Юрия Вернидуба к «бронзовой» вершине, но, как известно, дорогу осилит идущий. Особенно сложно сделать последний шаг к желанной цели, тем более, когда она у тебя уже почти в руках. Об этом любой спортсмен вам скажет. Во второй части чемпионата луганчане сами приложились к тому, чтобы их путь к «бронзе» не был красной ковровой дорожкой. Шесть матчей без побед, для такой команды, как «Заря», это очень серьезно. Напомним, что после первой части чемпионата «Заря» всего на 6 очков отставала от «Динамо», и тогда очень было интересным, смогут ли луганчане еще побороться с «Динамо» за второе место. Но фактически вопрос был снят через два тура, еще до очного матча «Зари» и «Динамо», перед которым дистанция была уже не 6, а целых 11 очков.

Этот момент очень сложным оказался для «Зари», и нельзя исключать, что в головах у футболистов поселилась мыслишка, что уж бронзовые медали точно никуда не денутся. А там еще и те команды, что были ниже, лихорадило не по-детски. И только когда уже в спину реально стал дышать «Олимпик», футболисты мобилизовались. Правда, потерять игру проще, чем её вернуть, так что, победа над «Александрией» была так себе, без феерии, но веру в себя команда вернула. Ну, а что было неделю назад в матче с «Динамо», еще у всех свежо в памяти. Какой бы экс-чемпион Украины ни был, но его еще нужно было обыграть. А то, что «Заря» именно обыграла киевлян, а не вымучила случайным образом победу, развитие событий на поле не дает ни малейших поводов для сомнений.

Сегодня на пути у команды Юрия Вернидуба «Черноморец». Матч одесситов в Александрии недельной давности, наверняка, станет одним из самым запоминающихся во второй части чемпионата. У всех, кто за ним наблюдал, одесситы не могли не вызвать восхищение. Это в каком еще матче нашего чемпионата было видано, чтобы игравшая в меньшинстве команда создала столько головной боли сопернику, у которого на одного игрока больше.

Исходя из календаря оставшихся матчей одесситов и уже их конкурента в борьбе за 5 место, есть основания говорить о следующем. В заключительном туре у «Черноморца» и «Александрии» равнозначные соперники, соответственно, «Динамо» и «Шахтер». И если для «Зари» цена сегодняшнего матча – групповой этап Лиги Европы, то для «Черноморца» – место в её квалификационном турнире. В своих комментариях Александр Бабич высказывал мысль, что команда еще не готова к еврокубку, но тогда она не стояла так близко к тому, чтобы в него попасть. Но сегодня – ситуация совершенно по-иному, и рискнем предположить, что какая из команд, «Черноморец» или «Александрия», покажет сегодня лучший результат в тех матчах, которые будут проходить параллельно в Одессе и Киеве, та в итоге и станет пятой. А масла в интригу подливает еще и то, что «морякам», чтобы обойти конкурента, все-таки одно очко нужно где-то взять – или сегодня у «Зари», или в ближайшую среду у «Динамо».

Во взаимоотношениях «Черноморца» и «Зари» в чемпионатах Украины сегодня будет сыгран 30-й матч, и любопытно, что эти команды играли между собой только в рамках высшей и Премьер-лиги. Преимущество за одесситами: 15 побед, 5 ничьих и 9 поражений, мячи 42:31. Что же до нынешнего сезона, то тут очковый паритет – по победе и одна ничья.



На поле стадиона «Черноморец» команды выведет львовский арбитр Юрий Можаровский, который, кстати, работал на матче одесситов и луганчан в 15-м туре нынешнего сезона, завершившемся 0:0. Для Можаровского сегодняшний матч будет в Премьер-лиге 105-м, и он по 13 раз обслуживал матчи с участием «Черноморца» и «Зари». Каждая из команд имеет с Можаровским схожий отрицательный баланс. Одесситы 2 матча выиграли, 3 сыграли вничью и 8 проиграли, мячи 8:25. Луганчане – выиграли только однажды, 4 раза сыграли вничью, и те же 8 игр проиграли, мячи 9:21.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Безрук, Азацкий, Сильвио, Аблитаров, Машнин, Андриевский, Третьяков, Ковалец, Коркишко, Данченко, Хобленко

«Заря»: А. Шевченко, Соболь, Чечер, Опанасенко, Пилявский, Гречишкин, Липартия, Харатин, Бонавентуре, Калитвинцев, Паулиньо

Дисквалифицированные: Каплиенко, Люлька (оба – «Черноморец») – Рафаэль («Заря»)

Котировки букмекеров:

На победу «Черноморца» в среднем букмекеры дают коэффициент 4.33. На победу «Зари» – 1.87. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте На победу «Черноморца» в среднем букмекеры дают коэффициент 4.33. На победу «Зари» – 1.87. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan