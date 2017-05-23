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Шахтер — Динамо будет судить Александр Дердо

Федерация футбола Украины утвердила арбитров на матчи 31-го тура украинской Премьер-лиги

  • 23.05.2017 21:00
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fcdynamo.kiev.ua. Александр Дердо
© fcdynamo.kiev.ua. Александр Дердо

Федерация футбола Украины утвердила арбитров на матчи 31-го тура УПЛ.

«Олимпик» – «Александрия» – Константин Труханов (Харьков)

«Черноморец» – «Заря» – Юрий Можаровский (Львов)

«Шахтер» – «Динамо» – Александр Дердо (Черноморск)

«Звезда» – «Сталь» – Николай Балакин (Киевская область)

«Волынь» – «Карпаты» – Евгений Арановский (Киев)

«Ворскла» – «Днепр» – Ярослав Козык (Мукачево)

С полными составом судейских бригад можно ознакомиться здесь.

Источник — Федерация футбола Украины

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