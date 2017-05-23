Шахтер — Динамо будет судить Александр Дердо

Федерация футбола Украины утвердила арбитров на матчи 31-го тура УПЛ.
«Олимпик» – «Александрия» – Константин Труханов (Харьков)
«Черноморец» – «Заря» – Юрий Можаровский (Львов)
«Шахтер» –– Александр Дердо (Черноморск)
«Звезда» – «Сталь» – Николай Балакин (Киевская область)
«Волынь» – «Карпаты» – Евгений Арановский (Киев)
«Ворскла» – «Днепр» – Ярослав Козык (Мукачево)
С полными составом судейских бригад можно ознакомиться здесь.
Источник — Федерация футбола Украины
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