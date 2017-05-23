Шахтер — Динамо будет судить Александр Дердо

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Шевченко назвал состав на матч против Финляндии 21:55 — Иван Петров одни кроты Украинские, в шахте играют нормально только бразильцы!!! нафиг забили команду сбродом ...

Ордец интересен итальянскому клубу 21:52 — Иван Петров уборщиком его берут??? 21:50 — Иван Петров они, посмотрят его и обратно вернут!!! Украинцы Шахтера дно!!! из Шахтера можно покупать только б...

Уволить нельзя, оставить 21:45 — palyvoda2006 Думаю Ребров попросит усиления клуба! Суркис откажет, но захочет его оставить! Ребров начнет дума...