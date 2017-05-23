Меры безопасности на финале Лиги Европы не будут усилены

Полиция Стокгольма не планирует усиливать меры безопасности на время финального матча Лиги Европы и предшествующих ему мероприятий из-за теракта на концерте в Манчестере.
В финальном матче Лиги Европы, который пройдет в среду в Стокгольме, сыграют голландский «Аякс» и английский «Манчестер Юнайтед».
«Мы начали готовиться к финалу за пару месяцев до него, - отметили в полиции Стокгольма. - Мы подготовили серьезные меры безопасности еще до взрыва в Манчестере. Так что никаких изменений в нашем плане по обеспечению безопасности не будет».
Источник — ТАСС
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.