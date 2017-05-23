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Меры безопасности на финале Лиги Европы не будут усилены

В финальном матче Лиги Европы, который пройдет в Стокгольме, сыграют «Аякс» и «Манчестер Юнайтед»

  • 23.05.2017 19:58
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EPA
© EPA

Полиция Стокгольма не планирует усиливать меры безопасности на время финального матча Лиги Европы и предшествующих ему мероприятий из-за теракта на концерте в Манчестере.

В финальном матче Лиги Европы, который пройдет в среду в Стокгольме, сыграют голландский «Аякс» и английский «Манчестер Юнайтед».

«Мы начали готовиться к финалу за пару месяцев до него, - отметили в полиции Стокгольма. - Мы подготовили серьезные меры безопасности еще до взрыва в Манчестере. Так что никаких изменений в нашем плане по обеспечению безопасности не будет».

Источник — ТАСС

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