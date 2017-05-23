Кремень хочет играть на искусственном газоне в первой лиге

Сегодня в Кременчуг с рабочим визитом приезжали президент ПФЛ Сергей Макаров, а также специалист по безопасности и инфраструктуре ПФЛ Геннадий Жданов.



Целью визита столичных гостей был осмотр стадиона «Кремень-Арена» им.О.М.Бабаева, а также альтернативных вариантов в Кременчуге, где бы «Кремень» смог принимать соперников, если не в следующем сезоне, то в недалеком будущем. Как известно, регламент ПФЛ запрещает проводить официальные матчи в первой лиге на искусственном покрытии, а именно такое имеет поле стадиона. В рамках визита, президент ПФЛ встретился с директором клуба Андреем Недяком, а также руководством города мэром Виталием Малецким и его замом Русланом Проценко.

О подробностях инспекции рассказал заместитель директора МФК «Кремень» Вадим Маньковский:



«На данный момент речь идет о том, чтобы дать нашему клубу так называемую отсрочку на сезон и разрешить играть в сезоне 2017/2018 на стадионе «Кремень-Арена» им.О.М.Бабаева. За это время совместно с городскими властями мы будем плотно заниматься стадионом «Кредмаш»: в первую очередь его газоном, трибунами и раздевалками. Именно об этом и говорили на встрече в исполкоме руководство города и ПФЛ. Завтра Андрей Дмитриевич едет в Киев, чтобы донести позицию клуба и городских властей, как мы видим выход из данной ситуации. Надеемся нам пойдут на встречу и в первой лиге мы будем играть на своем стадионе. А уже в будущем, если все будет хорошо, то будем приглашать и рады видеть наших болельщиков на стадионе «Кредмаш».