ФФУ у Києві відкрила комплекс з п’ятьма міні-футбольними полями

Как я и писал в предыдущем треде на эту тему, суркисня в накладе не останется. Ещё и больше тепер...

угу....ось так візьмут всією сім"єю скинуться і витратят всі власні кошти на Динамо

нуу... с одной стороны еще будет апеляция и касация, с другой - неплохая новость для Динамо... вс...