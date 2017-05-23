ФФУ у Києві відкрила комплекс з п’ятьма міні-футбольними полями

На НТК ім. В. Баннікова вікрито навчально-тренувальний комплекс міні-футбольних полів зі штучним покриттям. Оновлені поля відкрив президент Федерації футболу України Андрій Павелко, тренер молодіжної збірної України Олександр Головко та голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Джованна Барберіс.
Комплекс з п’яти міні-футбольних полів розміром 42х22 складається з двох стаціонарних майданчиків, а решта три можуть трансформуватися в одне велике футбольне поле розміром 40х60. Комплекс міні-футбольних полів використовується для навчально-тренувального процесу і турнірів з міні-футболу, на ньому можуть одночасно проводити тренування одразу п'ять команд.
«Тут грали діти-переселенці, - сказав Андрій Павелко під час фіналуUNICEF football Cup, який відбувся саме на оновленому футбольному полі на території НТК ім. В. Баннікова - Вони змушені були переїхати зі своїх міст та покинути рідні школи, тікаючи від війни. І, звичайно ж, ми, дорослі, повинні зробити все для того, щоб їх адаптація до нових реалій була якомога м'якшою».
Вже цього тижня нове покриття великого футбольного поля мали можливість протестувати футболісти юнацької збірної команди Чехії серед гравців 2002 року народження. Нагадаємо, 23 травня о 18:00 та 25 травня о 12:00 українська збірна U-15 під керівництвом Володимира Єзерського проведе спаринги із чеськими однолітками на спортивно-тренувальному комплексі «Арсенал» у Щасливому.
Источник — Федерация футбола Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.