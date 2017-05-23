Артем МИЛЕВСКИЙ: «В Динамо некому играть. Антунеш – это вообще кошмар»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский поделился мнением о том, в чем кроется корень системных проблем киевского клуба.

- Ни у кого из тренеров, которые приходят в «Динамо», не получается стать для клуба условным Луческу, Фергюсоном или Венгером. Ребров дал в двух сезонах хороший результат, а в третьем провалился, и сразу начались разговоры, что его нужно выгонять. Это проблема Игоря Суркиса или она куда глубже?

- Я не собираюсь обсуждать, чья это вообще проблема, я вообще не хочу влезать в это и выяснять. Это точно не моя проблема и обсуждать ее я не вижу смысла. Как болельщику, как игроку, который играл, мне, конечно, неприятно это видеть. Но я не буду ни на кого сейчас выливать грязь, искать «плохих».

Это сугубо проблема Игоря Михайловича Суркиса. Он – президент, он должен решать эти вопросы. Не знаю, каким он стал в последнее время. Я его знал очень эмоциональным и неуравновешенным человеком.

- Как оцениваете Реброва в качестве тренера «Динамо»?

- Человек выиграл два чемпионства, это – уровень. Другое дело, что некому играть. Сейчас еще Андрей Ярмоленко уйдет, слухи ходят… Вообще тогда детский сад останется. Шепелев, Беседин… Рыбалка, Гармаш…

- Кто сейчас футболист уровня «Динамо»?

- Из тех, кто остался? Вида. Молодежь подтянется. Рыбалка, Гармаш, Ярмоленко. Остальных я не знаю. Антунеш – это вообще кошмар.

- Кто занимается селекцией в «Динамо»?

- Не знаю. Но смотрю много матчей. Проигрывать «Олимпику» на стадионе Лобановского… Это не радует.

- Проблема в тренере или в футболистах?

- Проблема там, где и всегда. В президенте клуба (Игоре Суркисе – прим. ред.). Он должен отвечать за это. Должен взять все в свои руки и все наладить. А то таких футболистов привозят, что просто смешно.