Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Суркисы отсудили у Приватбанка почти 1,1 миллиард гривен

Игорю Суркису причитается 151 миллион гривен, Григорию – 163,1 миллиона гривен

  • 23.05.2017 17:51
  • 997 просмотров
  • 4 комментария
Метки
avto-polis.kiev.ua. Игорь и Григорий Суркисы
© avto-polis.kiev.ua. Игорь и Григорий Суркисы

Окружной административный суд Киева 17 мая обязал Приватбанк вернуть лично семье Суркисов 1,048 млрд гривен, 266,2 тыс. долларов и 8 тыс. евро. Об этом свидетельствуют материалы суда.

27 декабря 2016 года Окружной административный суд Киева открыл производство по  иску семьи Суркисов: Игорь, Григорий, Рахмиль (отец Игоря и Григория), Марина (дочь Игоря), Светлана (дочь Григория) Суркисы и Полина Ковалик (жена Григория).

Они просили об отмене решения НБУ №105 от 13 декабря 2016 года, которым были признаны инсайдерами Приватбанка. На этапе временной администрации, в банке была проведена процедура конвертации средств инсайдеров банка в капитал (bail-in).

Как следует из материалов суда, Игорь Суркис имел в Приватбанке счет на 151 млн гривен, Полина Ковалик - 514,1 млн гривен, Григорий Суркис - 163,1 млн гривен, Марина Суркис - 174,5 млн гривен, Рахмиль Суркис - 44,8 млн гривен.

Также они потребовали вернуть им 266,2 тыс. долларов и 8 тыс. евро неначисленных процентов по депозитам.

17 мая суд признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании семьи Суркисов связанными с Приватбанком лицами, а также отменил приказы временного администратора Приватбанка, которые касались счетов физлиц. Суд постановил взыскать в пользу семьи Суркисов указанные суммы.

Игорь Суркис является президентом киевского «Динамо», Григорий Суркис  занимает должность вице-президента УЕФА.

Источник — Українськи новини

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 23.05.2017 18:25
    +3
    Мда-а, жидівський дерибан України продовжується... Замість того, щоб посадити жидів Коломойського та Суркісів за розграбування Приватбанку, жид Вальцман "вибачає" їм всі борги і ще й виплачує їм їхні внески! Звісно ж, за рахунок бюджету! А ми, як придурки, дивуємося, чому в нас такі жебрацькі зарплати і пенсії!
    Ссылка
    hoffenheim
      hoffenheim, 23.05.2017 18:38
    -5
    нуу... с одной стороны еще будет апеляция и касация, с другой - неплохая новость для Динамо... все же 40 млн дол. - может и купят 2-3 игрока по 5 млн
    Ссылка
    zhyr
      zhyr, 23.05.2017 18:41
    +3
    hoffenheim, 23.05.2017 18:38
    нуу... с одной стороны еще будет апеляция и касация, с другой - неплохая новость для Динамо... все же 40 млн дол. - может и купят 2-3 игрока по 5 млн
    угу....ось так візьмут всією сім"єю скинуться і витратят всі власні кошти на Динамо
    Ссылка
    patreot_ukrainy
    online
      patreot_ukrainy, 23.05.2017 18:55
    0
    Как я и писал в предыдущем треде на эту тему, суркисня в накладе не останется. Ещё и больше теперь наворуют.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.