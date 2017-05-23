Суркисы отсудили у Приватбанка почти 1,1 миллиард гривен

Окружной административный суд Киева 17 мая обязал Приватбанк вернуть лично семье Суркисов 1,048 млрд гривен, 266,2 тыс. долларов и 8 тыс. евро. Об этом свидетельствуют материалы суда.
27 декабря 2016 года Окружной административный суд Киева открыл производство по иску семьи Суркисов: Игорь, Григорий, Рахмиль (отец Игоря и Григория), Марина (дочь Игоря), Светлана (дочь Григория) Суркисы и Полина Ковалик (жена Григория).
Они просили об отмене решения НБУ №105 от 13 декабря 2016 года, которым были признаны инсайдерами Приватбанка. На этапе временной администрации, в банке была проведена процедура конвертации средств инсайдеров банка в капитал (bail-in).
Как следует из материалов суда, Игорь Суркис имел в Приватбанке счет на 151 млн гривен, Полина Ковалик - 514,1 млн гривен, Григорий Суркис - 163,1 млн гривен, Марина Суркис - 174,5 млн гривен, Рахмиль Суркис - 44,8 млн гривен.
Также они потребовали вернуть им 266,2 тыс. долларов и 8 тыс. евро неначисленных процентов по депозитам.
17 мая суд признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании семьи Суркисов связанными с Приватбанком лицами, а также отменил приказы временного администратора Приватбанка, которые касались счетов физлиц. Суд постановил взыскать в пользу семьи Суркисов указанные суммы.
Игорь Суркис является президентом киевского «Динамо», Григорий Суркис занимает должность вице-президента УЕФА.
Источник — Українськи новини
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