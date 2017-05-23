Йожеф САБО: «За Реброва динамовцам нужно было биться в финале Кубка»

Экс-наставник сборной Украины Йожеф Сабо накануне центрального матча 31-го тура «Шахтер» - «Динамо» поделился ожиданиями от поединка.

- Будет ли для киевлян новая встреча с «горняками» матчем престижа?

- Чтобы так называть предстоящий поединок, нужно для начала, чтобы «Шахтер» вышел на поле в своем основном составе. А я не думаю, что Паулу Фонсека захочет использовать первую команду, когда все турнирные задачи уже решены. Как ни крути, а «горняки» уже всё доказали, выиграв золото чемпионата и национальный кубок. Да и Сергей Ребров вряд ли выставит сильнейшую обойму, в последних матчах он подпускает совсем уж молодежь. Так что никакой интриги в этом матче я не вижу.

- А разве игроки «Динамо» не будут биться за своего тренера, чтобы он остался у руля команды?

- Этого я не скажу, поскольку не нахожусь в команде. Да и за своего наставника надо было биться в финале Кубка. И почему футболисты не делали этого в последнем поединке с «Зарей»? В любом случае, подопечные Сергея Реброва не показывают сейчас тот футбол, который хочет видеть от них главный тренер.

- Можно ли с уверенностью утверждать, что «Шахтер» сыграет вторым составом?

- А почему бы и нет? Не думаю, что для Паулу Фонсеки предстоящий поединок с «Динамо» играет какую-то важную роль. На мой взгляд, он предоставит игровую практику тем футболистам, которые мало выходили на поле и им есть что доказывать.