Антонио Конте завоевал двойную награду

Антонио Конте сделал своеобразный дубль, получив звания Лучшего тренера года по версии своих коллег и по версии Премьер-лиги на церемонии награждения в центре Лондона.

Вслед за празднованиями на «Стэмфорд Бридж», посвящёнными завоеванию чемпионского титула, наставник «Челси» стал триумфатором 25-й церемонии награждения LMA, выиграв все награды, на которые был номинирован.

Получив награду из рук сэра Алекса Фергюсона и Гарета Саутгейта, он сказал: «Большое спасибо. Это невероятно. Это мой первый сезон в Англии, и я хочу поблагодарить всех, кто голосовал за меня. Очень здорово получить эту награду. Надеюсь, что я её заслуживаю».

«Получить эту награду и стать в один ряд с другими получавшими её тренерами — потрясающе. Это великое достижение, и я надеюсь, что продолжу в том же духе».

Конте также спросили о приближающемся финале Кубка Англии против «Арсенала», по итогам которого клуб может сделать второй в своей истории Золотой дубль.

«Важно с завтрашнего дня правильно готовиться к этой игре против «Арсенала», найти правильную мотивацию, — сказал он. — Обычно в финале очень важно не только хорошо играть и использовать верную тактику, но и иметь мотивацию, нацеленность, и быть готовым бороться и выказывать больше желания победить, чем соперник».

«Сезон не завершён, и в субботу перед нами будет стоять ещё одна важная цель в поединке с «Арсеналом». Мы хотим попробовать сделать Дубль, но, безусловно, «Арсенал» тоже хочет выиграть этот трофей. Затем мы начнём готовиться к следующему сезону и стремиться делать это как следует».

В голосовании за победителя по версии Ассоциации футбольных тренеров (LMA) участвуют все её члены, бывшие и действующие, и Конте стал первым тренером «Челси», выигравшим эту награду, опередив других претендентов из АПЛ и Футбольной лиги.

Это был потрясающий первый сезон в английском футболе для итальянца, который, помимо победы в чемпионате, привёл «синих» к рекордным 30-ти победам в АПЛ и установил клубный рекорд, одержав 13 побед в чемпионате подряд, в ходе которых он трижды подряд признавался Лучшим тренером месяца.