Заря проведет сбор в Словении

До конца чемпионата Украины осталось всего лишь два тура. 26-го мая «Заря» на выезде сыграет с «Черноморцем», а 31-го мая в домашних стенах примет «Олимпик».

Но уже известны и утверждены планы команды на период межсезонных сборов. Отпускной период у луганчан наступит 1-го июня и продлится до 18-го июня включительно.

19-го числа «Заря» соберётся в Запорожье, где проведёт втягивающий сбор до 26-го июня включительно. 27-е число будет выходным, а уже 28-го июня «чёрно-белые» отправятся в Словению, в хорошо знакомый город Птуй, где пробудут до 14-го июля.

Стал известен один из оппонентов, с которым «Заря» проведёт совместную тренировку. Им стал представитель Высшей лиги Сербии – ФК «Вождовац». Команды встретятся 7-го июля. С этим соперником команда уже встречалась дважды. На прошлогоднем сборе в Словении, где выиграла 2:1 и в этом году в Турции и снова победила 3:0.