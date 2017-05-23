Артем МИЛЕВСКИЙ: «Были предложения от Фиорентины, Порту и Вест Хэма»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский рассказал о том, какие клубы интересовались им в бытность игроком киевского клуба.
- Правда ли, что летом 2010-го у вас был вариант с переходом Ливерпуль?
- Знаю, чтобы было предложение от «Фиорентины» в 2008-м, от «Порту», от «Вест Хэма»… Насчет «Ливерпуля» не знаю.
Источник — #FootballHub
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