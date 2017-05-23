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Артем МИЛЕВСКИЙ: «Были предложения от Фиорентины, Порту и Вест Хэма»

Экс-форвард «Динамо» рассказал о том, какие европейские клубы хотели его купить

  • 23.05.2017 16:57
  • 356 просмотров
  • 1 комментария
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tsn.ua. Артем Милевский
© tsn.ua. Артем Милевский

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский рассказал о том, какие клубы интересовались им в бытность игроком киевского клуба.

- Правда ли, что летом 2010-го у вас был вариант с переходом Ливерпуль?
- Знаю, чтобы было предложение от «Фиорентины» в 2008-м, от «Порту», от «Вест Хэма»… Насчет «Ливерпуля» не знаю.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    Alena Ostapenko
    online
      Alena Ostapenko, 23.05.2017 17:24
    0
    Все помнят как етот клоун с кентом прилетел в Геную контракт подписывать "через год в Милане буду". Шмотья нацепил итальянского, фоткается в офисе, шо то похихикали с другом, итальянцы от такого подхода охерели - чисто обезьянщина и на етом и Ливерпуль и фиорентина закончились
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