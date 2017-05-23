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Олег БЛОХИН: «Китайцы? Желание работать у меня не иссякло»

Экс-тренер «Динамо» и сборной Украины прокомментировал свои переговоры с китайским клубом

  • 23.05.2017 16:50
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ФК Динамо Киев. Олег Блохин
© ФК Динамо Киев. Олег Блохин

Экс-тренер сборной Украины и «Динамо» Олег Блохин прокомментировал информацию о своих переговорах с китайским клубом относительно работы.

- Китайцы? Ничего пока сказать не могу, – отметил в разговоре Блохин.

- Тогда будет море догадок...
- Я и сам в догадках (смеется). Когда будет что сказать, я обязательно скажу.

- Агент Шандор Варга, много лет сотрудничавший с вами, на днях заявил, что вы уже не вернетесь к тренерской карьере с учетом того, что в «Динамо» у вас был микроинсульт. Мол, здоровье дороже...
- Пускай Шандор занимается своей работой и не рассказывает, какое у меня здоровье. Я Шандора не видел уже три года. Или он экстрасенс, чтобы определить, какое у меня здоровье? Если он экстрасенс, пускай, как Чумак, заряжает воду.

- То есть желание работать у вас не иссякло?
- Конечно, нет. Что касается вариантов... У меня сейчас есть пища для размышлений.

- Это только заграница?
- Пока да.

- В далекие края готовы были бы податься?
- Если нормальное предложение, то почему нет?

Заметим, что представители китайского клуба приехали в столицу Украины, пообщались с Олегом Блохиным и предложили ему работу. Участие в переговорах принимал футбольный агент Иван Пироженко.

Источник — Footboom

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