Микола МАТВІЄНКО: «В збірній завжди тільки позитивні емоції»

Дебют карпатівця за Національну збірну України не залишився не поміченим. Тоді Миколу Матвієнка назвали одним із кращих футболістів на полі загребського «Максіміру». Шанс повторно підтвердити свою майстерність Микола отримає шанс вже у найближчих поєдинках проти Мальти та Фінляндії. Про свої перші враження від приємної новини гравець львів’ян розповів Інформаційному центру ФК «Карпати».

«Я ще не знав, ви перші мені повідомили хорошу звістку» – каже Матвієнко. Які можуть бути емоції, коли тебе викликають у Національну збірну? Звичайно, мені надзвичайно приємно. Радий, що за мною слідкують. Якщо отримав повторне запрошення, отже тренерський штаб довіряє мені. Зі свого боку обіцяю прикласти максимум зусиль, аби довести, що мене викликали не просто так» – розповідає Микола.

«Атмосфера в збірній по-своєму особлива. Там завжди тільки позитивні емоції. Безперечно, я пам’ятаю свій дебют проти команди Хорватії. Команда була засмучена тим, що програли. Тому, зрозуміло, що хочемо перемогти як у товариському матчі з Мальтою, так і у важливій грі з фінами».

«Після останнього поєдинку попрощались з хлопцями, кожен побажав один одному успіхів у клубах. Зараз такий календар, що поки немає часу забігати думками наперед. Повністю зосереджений на майбутніх матчах проти «Волині» та «Зірки» – підсумував захисник.