Владимир ШЕПЕЛЕВ: «Играть за сборную было моей мечтой с детства»

Среди футболистов, которых главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко вызвал для подготовки и участия в отборочном матче чемпионата мира-2018 против сборной Финляндии оказался и Владимир Шепелев.

Для 20-летнего полузащитника киевского «Динамо» это дебютный вызов в главную команду страны. Владимир дебютировал в матчах Премьер-лиги в нынешнем сезоне. На данный момент, игрок провел 12 поединков за первую команду «Динамо» в чемпионате и Кубке Украины. Также на счету Шепелева 19 встреч за юношеские сборные Украины возрастом до 16,17 и 18 лет.

Узнав о попадании в список Андрея Шевченко, динамовец поделился своими эмоциями от позитивной новости:

- Впечатления самые лучшие, самые приятные. Хотя, сообщение о вызове в сборную было для меня несколько неожиданным. Заслужил я его или нет – решать тренеру, я же просто выполнял свою работу и старался делать это хорошо и показывать свою лучшую игру. Выступать за сборную Украины было моей мечтой с детства.

Как узнал о том, что попал в список вызванных футболистов? Увидел новость на сайте ФФУ. Для меня было очень приятной неожиданностью найти свою фамилию в общем списке. Первыми позвонили и поздравили родители, сразу после того, как сами узнали.

Что касается Андрея Шевченко, я с ним лично еще не общался. Он заходил к нам в раздевалку после некоторых матчей чемпионата Украины, но разговаривал, в основном, с Сергеем Ребровым, футболистам же ничего не говорил.

В оставшихся двух матчах чемпионата нужно продолжать играть и отдавать все силы на поле за свою команду, за свой клуб, а потом уже думать о сборной. Если честно, немного переживаю перед отъездом в ее расположение. Надеюсь, все будет хорошо.