Дулуб покинет Карпаты по окончании сезона

Львовские «Карпаты» и Олег Дулуб уже окончательно договорились о расставании после финиша чемпионата, а сам тренер наверняка вернется в белорусские «Крумкачы».

Несмотря на многочисленные опровержения львовского клуба, данная информация в который раз нашла подтверждение — «Карпаты» окончательно договорились с Дулубом о расставании, которое произойдет в первых числах июня. Фактически последним рабочим днем белоруса в «Карпатах» будет заключительный, 32-й, тур УПЛ, который пройдет 31 мая (в нем львовяне примут дома «Звезду»).

Причиной данного решения остается конфликт тренера с руководством клуба, который со временем не нашел решения, а только усугубился.