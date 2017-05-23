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Дулуб покинет Карпаты по окончании сезона

Специалист вернется в белорусский клуб «Крумкачы»

  • 23.05.2017 16:00
  • 675 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Карпаты. Олег Дулуб
© ФК Карпаты. Олег Дулуб

Львовские «Карпаты» и Олег Дулуб уже окончательно договорились о расставании после финиша чемпионата, а сам тренер наверняка вернется в белорусские «Крумкачы».

Несмотря на многочисленные опровержения львовского клуба, данная информация в который раз нашла подтверждение — «Карпаты» окончательно договорились с Дулубом о расставании, которое произойдет в первых числах июня. Фактически последним рабочим днем белоруса в «Карпатах» будет заключительный, 32-й, тур УПЛ, который пройдет 31 мая (в нем львовяне примут дома «Звезду»).

Причиной данного решения остается конфликт тренера с руководством клуба, который со временем не нашел решения, а только усугубился.

Источник — Sportarena

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Комментарии
    AlexDSan
      AlexDSan, 23.05.2017 17:00
    0
    Джерело знову на півдюймових каналах?
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    Jeck
      Jeck, 23.05.2017 17:11
    0
    Скопіювали новину, вставили на сайт, і обов'язково потрібно було змінити "Зирку" на звезду
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