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Артем МИЛЕВСКИЙ: «Насчет моего возвращения в Динамо только шутим»

Бывший нападающий киевского клуба не планирует продолжать карьеру в Украине или США

  • 23.05.2017 15:41
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Метки
ФК Тосно
© ФК Тосно

Экс-форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский не собирается продолжать карьеру ни в Украине, ни в США.

«Вернусь ли я в Украину? Я возвращаюсь периодически. Не забываю о Киеве. Пытаюсь приезжать, общаться со своими знакомыми, друзьями. Что касается футбола, то, наверное, уже вряд ли. Насчет «Динамо» разговоры уже только в шутку.

Играть в футбол в Америке? Туда если ехать, то только отдыхать. Хотя футбол там хорошо развивается.

Еще не знаю, в каком городе буду жить после завершения карьеры. Пока не определился», – отметил Милевский.

Источник — #FootballHub

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