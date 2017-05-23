Артем МИЛЕВСКИЙ: «Насчет моего возвращения в Динамо только шутим»

Экс-форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский не собирается продолжать карьеру ни в Украине, ни в США.

«Вернусь ли я в Украину? Я возвращаюсь периодически. Не забываю о Киеве. Пытаюсь приезжать, общаться со своими знакомыми, друзьями. Что касается футбола, то, наверное, уже вряд ли. Насчет «Динамо» разговоры уже только в шутку.

Играть в футбол в Америке? Туда если ехать, то только отдыхать. Хотя футбол там хорошо развивается.

Еще не знаю, в каком городе буду жить после завершения карьеры. Пока не определился», – отметил Милевский.