Известный украинский комментатор Виктор Вацко опроверг информацию об интересе «Шахтера» к 19-летнему форварду «Днепра» Артему Довбику.
«Кофейная гуща показывает, что Артем Довбик не входит в сферу интересов «Шахтера». Там несколько иные трансферные интересы, приоритеты и цели», – написал Вацко в своем твиттере.
В текущем сезоне Довбик провел за «Днепр» 21 матч во всех турнирах, где забил 5 мячей.
Кавова гуща показує, що Артем Довбик не входить до сфери інтересів Шахтаря 😎 Мовляв, там трохи інші трансферні інтереси, пріоритети і цілі 🤗— Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) 23 мая 2017 г.
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