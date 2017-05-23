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Довбик не входит в сферу интересов Шахтера

У донецкого клуба другие трансферные приоритеты

  • 23.05.2017 15:28
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ФК Днепр. Артем Довбик
© ФК Днепр. Артем Довбик

Известный украинский комментатор Виктор Вацко опроверг информацию об интересе «Шахтера» к 19-летнему форварду «Днепра» Артему Довбику.

«Кофейная гуща показывает, что Артем Довбик не входит в сферу интересов «Шахтера». Там несколько иные трансферные интересы, приоритеты и цели», – написал Вацко в своем твиттере.

В текущем сезоне Довбик провел за «Днепр» 21 матч во всех турнирах, где забил 5 мячей.

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