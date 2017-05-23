Известный украинский комментатор Виктор Вацко опроверг информацию об интересе «Шахтера» к 19-летнему форварду «Днепра» Артему Довбику.

«Кофейная гуща показывает, что Артем Довбик не входит в сферу интересов «Шахтера». Там несколько иные трансферные интересы, приоритеты и цели», – написал Вацко в своем твиттере.

В текущем сезоне Довбик провел за «Днепр» 21 матч во всех турнирах, где забил 5 мячей.