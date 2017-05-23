Артем МИЛЕВСКИЙ: «Чемпионат Украины стал не таким, как раньше»

Бывший форвард сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский поделился мнением о завершающемся сезоне УПЛ.

«За чемпионатом Украины, конечно, слежу. Знаю, что в этом году «Шахтер» взял чемпионство и выиграл Кубок. Не всегда получается смотреть матчи, потому что живу в России, но обзоры всегда стараюсь смотреть.

Народу стало меньше ходить на стадионы, «Олимпийский» практически всегда пустует. Все это не так, как раньше.

Из матчей мне запомнился декабрьский поединок «Динамо» – «Шахтер» (3:4). Хотя и поле было плохое, и холодно», – сказал Милевский.