Китайцы приехали в Киев за Блохиным

Экс-главного тренера сборной Украины и киевского «Динамо» Олега Блохина сфотографировали на встрече с представителями китайского клуба. Фото было сделано в одном из столичных отелей.

Китайцы приехали в столицу Украины предложить Олегу Блохину работу в клубе, который, в частности, приглашает в свой состав звезд мирового уровня. О каком именно клубе идет речь, пока не сообщается.

Также на фото слева от Блохина сидит известный агент Иван Пироженко. Среди его клиентов – Евгений Селезнев, который выступает в турецком «Карабюкспоре» (провел 15 матчей, 6 голов).

Журналисты позвонили Олегу Блохину, чтобы конкретизировать переговоры. Однако на звонок Олег Владимирович не ответил. Пироженко ответил, что не готов комментировать переговоры с китайцами.

Ранее агент Шандор Варга предположил, что Олег Блохин больше не будет тренировать из-за состояния здоровья.