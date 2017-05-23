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Китайцы приехали в Киев за Блохиным

Украинский тренер может возглавить один из китайских клубов

  • 23.05.2017 14:58
  • 1560 просмотров
  • 1 комментария
Метки
fakty.ictv.ua
© fakty.ictv.ua

Экс-главного тренера сборной Украины и киевского «Динамо» Олега Блохина сфотографировали на встрече с представителями китайского клуба. Фото было сделано в одном из столичных отелей.

Китайцы приехали в столицу Украины предложить Олегу Блохину работу в клубе, который, в частности, приглашает в свой состав звезд мирового уровня. О каком именно клубе идет речь, пока не сообщается.

Также на фото слева от Блохина сидит известный агент Иван Пироженко. Среди его клиентов – Евгений Селезнев, который выступает в турецком «Карабюкспоре» (провел 15 матчей, 6 голов).

Журналисты позвонили Олегу Блохину, чтобы конкретизировать переговоры. Однако на звонок Олег Владимирович не ответил. Пироженко ответил, что не готов комментировать переговоры с китайцами.

Ранее агент Шандор Варга предположил, что Олег Блохин больше не будет тренировать из-за состояния здоровья.

Источник — ICTV

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Комментарии
    TuRbO_o
    online
      TuRbO_o, 23.05.2017 15:18
    0
    Прекрасный вид из отеля на море)
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