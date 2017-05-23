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Шевченко назвал состав на матч против Финляндии

В национальной сборной Украины два дебютанта - Владимир Шепелев и Андрей Лунин

  • 23.05.2017 14:47
  • 3366 просмотров
  • 16 комментария
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ФФУ. Андрей Шевченко
© ФФУ. Андрей Шевченко
Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко объявил список из 23 игроков, вызванных для подготовки и участия в отборочном матче чемпионата мира-2018 против сборной Финляндии, который состоится 11 июня в Тампере. Также наставник назвал имена пятерых футболистов, которые находятся в резерве главной команды и могут получить вызов в любой момент.
 
Состав сборной Украины
 
Вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко (оба - «Шахтер» Донецк), Андрей Лунин («Днепр» Днепр).
 
Защитники: Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Сергей Кривцов (все - «Шахтер»), Николай Морозюк («Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Заря Луганск), Николай Матвиенко («Карпаты» Львов).
 
Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко (все - «Шахтер»), Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Владимир Шепелев (все – «Динамо»), Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия).
 
Нападающие: Евгений Селезнев («Карабюкспор», Турция), Артем Беседин («Динамо»).
 
Резерв национальной команды
 
Несмотря на то, что до начала сбора главной команды еще есть определенное время, тренерский штаб оставляет за собой право на приглашение других игроков. Определяющими для выбора традиционно будут игровые кондиции кандидатов. Таким образом, Андрей Шевченко объявил и резервный список «сине-желтых» на ближайший сбор, в который входят следующие исполнители:
 
Артем Кравец («Гранада», Испания), Руслан Ротань, Артем Довбик (оба - «Днепр»), Иван Петряк («Заря»), Виктор Цыганков («Динамо»).
 
Двое дебютантов
 
Впервые вызов в главную команду получили 18-летний голкипер «Днепра» Андрей Лунин и полузащитник «Динамо» Владимир Шепелев, которому за день до начала сбора исполнится 20 лет.
 
Андрей Лунин в этом сезоне надежно закрепил за собой «пост номер 1» в клубе, сыграв за «Днепр» 20 матчей во внутренних соревнованиях. Первую игру в Премьер-Лиге Лунин провел 16 октября 2016 против «Карпат». В прошлом году Андрей был основным вратарем сборной Украины U-17 на юношеском Евро-2016. Кроме этого, Лунин выступал за сборные Украины до 16, 18 и 19 лет.
 
Владимир Шепелев также дебютировал в матчах Премьер-лиги этого сезона. Правда, в отличие от Лунина, сделал это чуть позже по времени - 25 февраля 2017 (в матче против луганской «Зари»). На данный момент, игрок провел 12 игр за первую команду «Динамо» в чемпионате и Кубке Украины. На счету Шепелева 19 встреч за юношеские сборные Украины возрастом до 16, 17 и 18 лет.
 

Источник — Федерация футбола Украины

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Комментарии
    Vecnik
    Vecnik, 23.05.2017 14:55
    +6
    Зинченка даже в резерве нет
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    FKTNMNTN
      FKTNMNTN, 23.05.2017 15:02
    +4
    Так уж сложилось, со времен Толика, что в сборной должен быть ветеран, который не соответствует уровню сборной. Кучер, сделай, пожалуйста, как Зозуля.
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    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 23.05.2017 15:07
    -1
    Знову кучер та рахітський будуть м'ячики привозити...
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    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 23.05.2017 15:07
    -2
    FKTNMNTN, 23.05.2017 15:02
    Так уж сложилось, со времен Толика, что в сборной должен быть ветеран, который не соответствует уровню сборной. Кучер, сделай, пожалуйста, как Зозуля.
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    keegan
      keegan, 23.05.2017 15:09
    +5
    чем Петряк хуже, тем что 2 голевых сделал в последней игре???
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    уух
    online
      уух, 23.05.2017 15:10
    +5
    ...да уж ..злостно не играющий Конолянка и пенальтист-кормилец Селезнес
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    Юрий Алпатов
      Юрий Алпатов, 23.05.2017 15:14
    +3
    Нахрена вызывать коваленко, если зина сделал в псв 2 асиста, насчет кучера он капитан его пока ставят. Хотя Ордец его сильнее.
    Вопрос не играющий коноплянка и нет ему достойной замены, почему допустим не убрать того же малышева и взять петряка или циганкова???, это бред.
    Если потеряем очки с финами, то тютю.
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    keegan
      keegan, 23.05.2017 15:17
    +2
    неужели нет нормальных игроков в других клубах? или тупо ищем в Шахтере и Динамо?
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    canyonic
      canyonic, 23.05.2017 15:17
    -2
    Испортят Лунина вызовом в сборную
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    Aratt
      Aratt, 23.05.2017 15:26
    +4
    Коноплянку снова "для поддержания морального духа" вызвали? Сколько можно?
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    halt12
      halt12, 23.05.2017 15:27
    +3
    Vecnik, 23.05.2017 14:55
    Зинченка даже в резерве нет
    Стоило бы еще одного блондина дома оставить - Коваленко, у которого амплуа заключено в фразе: хорошо играет без мяча
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    sarik
      sarik, 23.05.2017 15:28
    +4
    С каких ху...в там опять Коноплянка??? За какие это заслуги?
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    garik83
    online
      garik83, 23.05.2017 15:29
    -3
    Блин Шева где Зинченко???
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    jekavayp
      jekavayp, 23.05.2017 15:38
    -1
    Коваленко, Кривцов, Кучер, ?
    Серьезно?
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    Lawyer
      Lawyer, 23.05.2017 15:39
    -1
    Костевич, Зінченко - чому їх не викликати, але викликати Коноплянку?
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    ram-le
    online
    ram-le, 23.05.2017 15:54
    0
    Я так понимаю в воротах будет стоять Лунин)) Ну и Шепелев на поле тоже выйдет)) В итоге отбор просрёт, но будет рассказывать, что он открыл для сборной новые имена, будущее украинского футбола)))
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